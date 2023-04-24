一開口就撿到槍！「新豐街底迪」先天弱視　媽媽一動作救視力

我是廣告 請繼續往下閱讀
年僅9歲的「新豐街底迪」，曾被檢查有先天性散光導致輕微弱視，幸好媽媽在兒童3到6歲的視力黃金時期，就已帶他接受治療，弱視的情況才能得以改善。他日前因眼睛不舒服，看不清楚到眼科診就醫，被問到「有沒有看書？」他一貫直白說「痾...我沒有看書」讓人笑噴。
幸好，經過醫師仔細檢查，發現「新豐街底迪」右眼有一點點遠視，左眼是0度遠視加上一點散光。眼科醫師胡自得說明，「小朋友出生時，眼軸較短，一般都有遠視，隨著眼球成長發育，眼軸逐漸增長，遠視慢慢減少後，才發展成正常視力」，建議在小朋友遠視快消失時，就可以考慮進行近視的控制，事先防範近視的發生。
目前近視控制有效的關鍵就是，眼睛接收的影像，能將周邊的影像成像在視網膜前方。市面上兒童近視矯正鏡片功能訴求都不盡相同，而以「周邊離焦設計」為主要控制方式，透過調整「離焦量」的多寡使周邊的影像成像在視網膜前方或視網膜上，來達到近視矯正的效果。
這次媽媽帶底迪做眼睛檢查，經由眼科醫師的建議下接觸到了新一代兒童近視矯正鏡片。該款鏡片是由台灣知名鏡片大廠與美國太平洋大學視光學院進行合作，將「周邊離焦技術」結合「漸近多焦技術」兩種設計。
新一代兒童近視矯正鏡片提供精準視力的特點，「非對稱離焦設計」讓兒童在用眼時，降低視覺干擾同時也能近視控制，「近距離閱讀輔助設計」讓看遠、中、近三種不同距離時，都能聚焦在不同焦點時對應的度數，能獲得清晰視力又能減輕眼睛壓力，而「離焦量可調」則能針對不同兒童的用眼習慣調整離焦量，進而達到有效的近視矯正與近視控制效果。
胡自得提醒，近視已被定義為一種發病率很高的兒童眼流行病，兒童一旦近視即容易快速加深，除了嚴重影響視力健康，高度近視還會引發各種疾病。守護兒童視力首要減少近距離用眼並增加戶外活動的時間，或每隔一小時就要遠眺10分鐘。
若家長本身已是近視族群，更應該警覺自己的小孩可能是近視高危險群，加強注意孩童的用眼習慣。預防勝於治療，養成定期視力檢查的好習慣，在近視產生之前進行治療，避免視力惡化。