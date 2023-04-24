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客家小炒全國爭霸賽北區初賽　即日起開放報名

▲「2023客家小炒全國爭霸賽」北區初賽將於6月3日在龍潭運動公園舉行，現場進行烹飪比拚，總獎金計11.5萬元。（圖／桃園市政府提供）
▲「2023客家小炒全國爭霸賽」北區初賽將於6月3日在龍潭運動公園舉行，現場進行烹飪比拚，總獎金計11.5萬元。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台／桃園報導

為振興客庄產業、推廣客家飲食文化，桃園市政府與客家委員會合作辦理「2023客家小炒全國爭霸賽」北區初賽，即日起至5月15日開放報名。桃園市政府客家事務局表示，凡是位於北區（台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市）客家文化重點發展區或客家聚落之合法營業餐廳，且有販售客家小炒菜式者，皆歡迎踴躍報名。

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桃園市政府表示，本年與客委會共同主辦「2023客家小炒全國爭霸賽」北區初賽，期許北部地區的業者，能在賽場中端出自家最美味的客家小炒，比賽以「符合現代健康輕飲食」為主軸，搭配「Slow Fast-Food」的概念—運用在地食材的「Slow」，與代表年輕世代語言及飲食方式的「Fast-Food」，展現客家飲食新生命力及文化包容性。希望藉此引領年輕世代持續關注客家美食，帶動客庄觀光人潮。


「2023客家小炒全國爭霸賽」北區初賽將於6月3日在龍潭運動公園舉行，參賽的團隊須至鄰近的龍潭區第二公有零售市場購買比賽所需食材後，現場進行烹飪比拚，總獎金計11.5萬元。之後，北區初賽冠軍將與中、南、東區之冠軍於總決賽中一決高下。主辦單位表示，歷年比賽中勝出的店家，不但知名度有顯著提升，更因比賽得獎「鍍金」而使營業額提升，總冠軍店家的營業額更是提升至3成以上。


本次初賽當日除了精彩刺激的賽事活動外，還有各式攤商、精彩表演活動等，歡迎各界踴躍參與。希透過廚藝的比拼，提升客家美食的能見度與吸引力，不僅加深民眾對於客家美食品牌的印象，同時也積極整合行銷美食產業，將客家美食推廣出去。報名相關資訊請至臉書搜尋「2023客家小炒全國爭霸賽-北區初賽」。

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