飯店端午粽拚奢華拚尺寸！單顆8800元、費工爆料重達1公斤

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嚴選台灣黑毛豬豬肚，將糯米飯加入爆香廣東肝腸、臘腸、花菇、紅蔥酥等配料，與南非活鮑魚、瑤柱、火腿、花菇、栗子、鹹蛋黃等內餡一同填入豬肚中，油炸後外層包覆清香竹葉及荷葉，再以極致上湯蒸煮而成，料多味豐富，多人共享吃起來煞是過癮。每顆售價2288元，含精美保冷袋，且6/11前預購可享九折早鳥優惠。
台北晶華酒店則是考量鴨蛋與豬肉不斷上漲，因此把食材重點放到海鮮與乾貨上，由晶華軒港點行政主廚吳滿權運用鮑魚、海參、燕窩與松茸，手工製作出「極上鮑參海味粽」，以香港「盆菜」的烹調手法為概念，將整粒鮑魚、關東刺蔘、伊比利火腿、中東白花膠、北海道鱈場蟹以及干貝等多種豪華海味，搭配豬五花肉及雞腿肉入餡。
裡頭的食材更是各別經過繁複的烹調才能入餡，配上長糯米、圓糯米、紅藜麥，佐以油潤鹹蛋黃、栗子、蓮子、及冬菇，再以香氣特殊的竹葉與荷葉雙層包裹後蒸3小時而成。蘸自製蠔油食用，豐富食材與綿密糯米完美交融，噴香夠味，每顆600克供四人享用，價格為8800元。
有趣的是，年輕人們總愛笑說北部粽是「米糕」，今年晶華酒店直接在端午節另推出以鮮活龍蝦、鮑魚、干貝絲搭配軟Q糯米的「龍蝦鮑魚米糕」，搭配連年熱賣的松露牛肉粽、綠竹筍鮮肉粽、八寶芋泥粽、紫米豆沙粽與府城三元及第一口粽等匯聚成龍蝦鮑魚米糕御膳禮盒，每組4880元。
六福旅遊集團也有顆每年都限量的奢華精品級粽禮「龍王極品鮑魚粽」，以整隻活龍蝦、鮑魚、干貝等頂級食材霸氣入料，極鮮海味精華與糯米完美結合，單顆總重達540克，售價2180元。
台北遠東香格里拉酒店也有顆「乾隆一品粽」，以佛跳牆為創意發想，將正宗廣式裹蒸粽奢華升級，加入4顆紅燒鮑魚、虎掌、帶子、蹄筋等頂級食材，每一口都吃得到滿滿的餡料，每顆2580元，適合3-4人分享。