女騎士闖平交道！連人帶車卡柵欄　太魯閣號司機開窗怒斥

飯店端午粽拚奢華拚尺寸！單顆8800元、費工爆料重達1公斤

▲台北萬豪推出重達1公斤的豪奢款「八寶福袋粽」，以豬肚塞入鮑魚等各式奢華用料，先炸過後再裹上粽葉炊蒸製成。（圖／台北萬豪提供）
▲台北萬豪推出重達1公斤的豪奢款「八寶福袋粽」，以豬肚塞入鮑魚等各式奢華用料，先炸過後再裹上粽葉炊蒸製成。（圖／台北萬豪提供）

記者葉盛耀/綜合報導

離端午佳節還有近2個月，為搶節慶商機，飯店業者已推出各式端午粽，每款粽子拚用料更拚尺寸，今年就有好幾款用料與尺寸兼具的奢豪巨粽。像是台北萬豪酒店、重達1公斤的豪奢款「八寶福袋粽」、六福旅遊集團的「龍王極品鮑魚粽」、晶華酒店的「極上鮑參海味粽」及台北遠東香格里拉酒店的「乾隆一品粽」等。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台北萬豪酒店即日起至6/25日推出多樣豪華粽禮，其中最受注目的，屬外型霸氣、重達1公斤的豪奢款「八寶福袋粽」，每顆售價2288元，發想自雲南彝族「五月端午吃豬肚」的習俗，結合主廚高鋼輝家鄉味的港式裹蒸粽做法。

嚴選台灣黑毛豬豬肚，將糯米飯加入爆香廣東肝腸、臘腸、花菇、紅蔥酥等配料，與南非活鮑魚、瑤柱、火腿、花菇、栗子、鹹蛋黃等內餡一同填入豬肚中，油炸後外層包覆清香竹葉及荷葉，再以極致上湯蒸煮而成，料多味豐富，多人共享吃起來煞是過癮。每顆售價2288元，含精美保冷袋，且6/11前預購可享九折早鳥優惠。

台北晶華酒店則是考量鴨蛋與豬肉不斷上漲，因此把食材重點放到海鮮與乾貨上，由晶華軒港點行政主廚吳滿權運用鮑魚、海參、燕窩與松茸，手工製作出「極上鮑參海味粽」，以香港「盆菜」的烹調手法為概念，將整粒鮑魚、關東刺蔘、伊比利火腿、中東白花膠、北海道鱈場蟹以及干貝等多種豪華海味，搭配豬五花肉及雞腿肉入餡。

裡頭的食材更是各別經過繁複的烹調才能入餡，配上長糯米、圓糯米、紅藜麥，佐以油潤鹹蛋黃、栗子、蓮子、及冬菇，再以香氣特殊的竹葉與荷葉雙層包裹後蒸3小時而成。蘸自製蠔油食用，豐富食材與綿密糯米完美交融，噴香夠味，每顆600克供四人享用，價格為8800元。

▲晶華酒店推出「極上鮑參海味粽」，以香港「盆菜」的烹調手法為概念，將整粒鮑魚、關東刺蔘、伊比利火腿等入餡。（圖／業者提供）
▲晶華酒店推出「極上鮑參海味粽」，以香港「盆菜」的烹調手法為概念，將整粒鮑魚、關東刺蔘、伊比利火腿等入餡。（圖／業者提供）
有趣的是，年輕人們總愛笑說北部粽是「米糕」，今年晶華酒店直接在端午節另推出以鮮活龍蝦、鮑魚、干貝絲搭配軟Q糯米的「龍蝦鮑魚米糕」，搭配連年熱賣的松露牛肉粽、綠竹筍鮮肉粽、八寶芋泥粽、紫米豆沙粽與府城三元及第一口粽等匯聚成龍蝦鮑魚米糕御膳禮盒，每組4880元。

▲除了端午粽，晶華酒店也另推出奢華版的米糕，以鮮活龍蝦、鮑魚、干貝絲搭配軟Q糯米製成的「龍蝦鮑魚米糕」。（圖／晶華酒店提供）
▲除了端午粽，晶華酒店也另推出奢華版的米糕，以鮮活龍蝦、鮑魚、干貝絲搭配軟Q糯米製成的「龍蝦鮑魚米糕」。（圖／晶華酒店提供）
六福旅遊集團也有顆每年都限量的奢華精品級粽禮「龍王極品鮑魚粽」，以整隻活龍蝦、鮑魚、干貝等頂級食材霸氣入料，極鮮海味精華與糯米完美結合，單顆總重達540克，售價2180元。

▲六福旅遊集團也有顆「龍王極品鮑魚粽」，以整隻活龍蝦、鮑魚、干貝等頂級食材霸氣入料，重達540克，售價2180元。（圖／六福旅遊集團提供）
▲六福旅遊集團也有顆「龍王極品鮑魚粽」，以整隻活龍蝦、鮑魚等頂級食材入料，重達540克，售價2180元。（圖／六福旅遊集團提供）
台北遠東香格里拉酒店也有顆「乾隆一品粽」，以佛跳牆為創意發想，將正宗廣式裹蒸粽奢華升級，加入4顆紅燒鮑魚、虎掌、帶子、蹄筋等頂級食材，每一口都吃得到滿滿的餡料，每顆2580元，適合3-4人分享。

▲台北遠東香格里拉酒店的「乾隆一品粽」，以佛跳牆為創意發想。（圖／台北遠東提供）
▲台北遠東香格里拉酒店的「乾隆一品粽」，以佛跳牆為創意發想。（圖／台北遠東提供）

普發6千拿去高雄花！「星級飯店」能住兩晚：每人最低750元

普發6000到手！飯店Buffet吃到飽650元　揪團再多折千元

反應市場變化！鴨蛋每斤漲3元　農委會：不影響端午供應

台北中山雅樂軒自助式早餐買一送一　享高樓美景還能一早開喝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀