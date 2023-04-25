PABLO起士塔回歸只要11元　SAKI生吐司登大直NOKE！雙聯名3大優惠

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美食3大亮點曝光！PABLO半熟起士塔回歸
引進 SAKImoto Bakery 來台的台灣拾楀餐飲集團執行長曾柏憲，再次拿下 PABLO 台灣區總代理驚喜回歸！PABLO半熟起士塔可是曾在日本創下單日銷售超過2000個、平均每 7 秒即賣出1個的熱賣紀錄。SAKImoto 大直忠泰店首創獨家雙品牌聯名，開幕也能吃遍金牌起司塔 、抹茶 mini 塔、巧克力 mini 塔經典人氣三款口味，也預告未來將於不同門市推出其他口味。
聯名「通庵熟成咖哩」打造鹹食生吐司
SAKImoto 大直忠泰店攜手知名香料「通庵熟成咖哩」，推出期間限定內用鹹食套餐「熟成咖哩生吐司」。以SAKImoto 自傲的極美生吐司小麥清香，搭配調和13種香料經多重製程、慢煸炒香靜置28天、冷藏熟成48小時，誕生口感圓潤、濃郁醇厚的咖哩醬，享受多層次風味。現至通庵咖哩台中門市或通安門市，還可購買通庵熟成牛肉咖哩冷凍家庭包。
引進東門名店 A fabules day 主廚特製甜點
SAKImoto 大直忠泰店除了生吐司，還將引進東門名店 A Fabules Day 熱賣6款人氣糕點，包括主廚特製半熟巴斯克乳酪蛋糕、北海道生乳起司蛋糕、招牌紅絲絨蛋糕、生巧克力北海道生乳起司蛋糕、提拉米蘇及超人氣招牌香草脆脆。
歡慶開幕祭出3大優惠活動，SAKImoto 忠泰店獨家購買 PABLO mini 塔 2 個，可享優惠價 11 元再加購 mini 塔乙個，（數量有限，送完為止）；於各門市購買任一「內用鹹食套餐」，可享免費加續「極美生吐司」乙份；SAKImoto 大直忠泰店開幕當日，不限內用外帶，各門市消費單筆滿699元，即贈SAKImoto 品牌手提袋乙個（市價 799 元），顏色隨機送完為止，活動無法累加。
另外，亞尼克迎接母親節也有優惠，即日起跨界聯名momo購物網，於亞尼克全通路購買任一生乳捲品項，即贈母親節限定刮刮樂乙張（限量10萬份，送完為止），可抽獎美腿機等多項好禮；即日起至5/14，於亞尼克門市消費淨額滿2,500元，即送momo 300元折價券，加碼贈送質感療癒小物2選1乙份。
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