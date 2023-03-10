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到大直百貨溜冰！「NOKE忠泰樂生活」4月開幕　6大亮點曝

▲預計4月下旬試營運的大直「NOKE忠泰樂生活」，除了米其林餐廳、隈研吾設計的港式火鍋店、最美蔦屋書店，竟然有「Aurora Ice Rink極光冰場」可以溜冰！（圖／NOKE 忠泰樂生活提供）
▲預計4月下旬試營運的大直「NOKE忠泰樂生活」，除了米其林餐廳、隈研吾設計的港式火鍋店、最美蔦屋書店，竟然有「Aurora Ice Rink極光冰場」可以溜冰！（圖／NOKE 忠泰樂生活提供）

記者蕭涵云/台北報導

去年《NOWnews今日新聞》獨家揭露，忠泰集團全新打造的複合型態商場「NOKE忠泰樂生活」，除了有德國米其林三星名廚Thomas Bühner，親自來台投資經營的「La Vie by thomas bühner睿麗餐廳」，館內還將進駐日本知名建築大師隈研吾設計的港式火鍋店、最美蔦屋書店等空間。如今，忠泰集團正式預告百貨4月下旬試營運，將有全台首發、品牌旗艦、潮流快閃、及時尚運動休閒服飾共101個櫃點，其中最受網友期待的就是要到「Aurora Ice Rink極光冰場」溜冰啦。

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1、進駐米其林餐廳！隈研吾設計的港式火鍋店

忠泰集團全新打造的複合型態商場「NOKE忠泰樂生活」，已知德國米其林三星名廚Thomas Bühner，親自來台投資經營的La Vie by thomas bühner睿麗餐廳將設在1樓，4樓則是「最美書店」Tsutaya Bookstore蔦屋書店，館內5樓還將迎接日本知名建築大師隈研吾設計、採兩層樓挑高的港式火鍋店。而忠泰集團也將設置Bar Domani義式餐廳，並引進羅馬最知名老橋冰淇淋店Old Bridge Gelateria，另外還會有關東煮、咖喱飯、茶點心等美食品牌。

2、時髦休閒地標！到百貨溜冰、雪訓、打高爾夫

呼應近年的運動時尚化的風潮，忠泰集團與Ice Rink Concepts合作，在「NOKE忠泰樂生活」內打造挑高12公尺的國際級溜冰場「Aurora Ice Rink極光冰場」，適合親子休閒活動、甚至能舉辦冰上婚禮；「SSTC雪訓中心」還將有專業教練課程，符合競技與培訓需求；以及「The Upper House」高爾夫主題虛擬運動場館。

▲Thomas Bühner（圖右）邀請楊展浩（圖左）擔任「La Vie by thomas bühner睿麗餐廳」行政主廚。（圖／記者蕭涵云攝）
▲德國米其林三星名廚Thomas Bühner（圖右），親自來台投資經營「La Vie by thomas bühner睿麗餐廳」，並邀請楊展浩（圖左）擔任行政主廚。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「NOKE忠泰樂生活」擁有國際級夢幻極光冰場。（圖／翻攝自忠泰商場事業官網）
▲「NOKE忠泰樂生活」擁有國際級夢幻極光冰場。（圖／翻攝自忠泰商場事業官網）
3、全台首發！嶄新獨家選品專門店

「NOKE忠泰樂生活」主打「大型選品店」概念，匯聚眾多風格選品、設計師服飾、天然香氛等品牌，將首發擁有巴黎左岸前衛的La Maison SCLOUD永續時尚生活選品店，提供國內新銳設計品牌展售平台空間，店內還有AGI設計公司創辦人李政宜與知名社會學家李明璁合作的Pop up box空間TABAC，聚焦「物件重生宣言 Manifesto: Objects Reborn!」。自家「MOT明日聚落」選品店則位於3樓，與4樓大樓梯相連處，未來將設有展覽、藝術銷售等相關活動。

全台首間義大利香氛品牌CULTI MILANO專門店，傳承1988年創辦人Alessandro Agra的靈魂，低調連結氣味感官與家具設計於私密空間。近年主攻中高端女裝市場的比其集團，首度打造複合進口選品belonging SELECT，囊括uncrave、être cécile、Modern Weaving、VASIC、FABIO RUSCONI等歐美、日本品牌，提供「一站式經典選品」。而走中性潮流風格的Arkive Studio，則引進日本潮牌Visvim和韓國新銳AJOBYAJO等品牌。

4、刷新視野！首見品牌旗艦專門店

連續10年參與倫敦時裝週的台灣設計師品牌詹朴APUJAN，首度在台灣設立正式專櫃。日本大師的三宅一生大師的me ISSEY MIYAKE，由御用得獎設計師 Hisaaki Hirawata為門店設計融入美術館概念，以旗艦店規格迎客。全新「肯夢 AVEDA 3rd Place」則提供美髮、美手、美足完整服務。精品眼鏡選品店2020EYEhaus將優雅弧線融入店裝，迎接全新概念空間。

▲緊扣主人愛萌寵的心，詹朴打造一系列親子裝。（圖／記者蕭涵云攝）
▲腦袋總有奇思妙想的台灣設計師詹朴，首度在台灣設立APUJAN正式專櫃，將會是什麼樣的面貌，令人十分期待。（圖／記者蕭涵云攝）
▲提供一站式複合進口選品的belonging SELECT，為都會女性提供穿搭靈感。（圖／NOKE 忠泰樂生活提供）
▲提供一站式複合進口選品的belonging SELECT，為都會女性提供穿搭靈感。（圖／NOKE 忠泰樂生活提供）
5、期間限定！潮流鞋履快閃店

加拿大歌手Shawn Mendes、韓國演員李敏鎬熱愛的洛杉磯鞋履品牌ARTICLE NO.，將開出「首發期間限定快閃店」。歐美明星人腳一雙的英倫雨靴品牌HUNTER，特別以「全系列主題快閃店」形式進駐。

6、運動時尚化！國際運動休閒服飾齊聚

源於時尚運動概念的複合式運動精品品牌ASPORT、SPORT b.男女裝旗艦店；瑞典設計師品牌J. LINDEBERG，將開出目前全台最完整的男女全系列運動時尚專門店。澳洲時尚丹寧品牌ONETEASPOON+DEUS複合旗艦概念店，也有首度結合最齊全男女裝的全台最大坪數旗艦店。另有高端潮流科技運動品牌DESCENTE旗艦店、紐約女性專屬專業運動品牌DANSKIN，adidas Originals百坪男女旗艦店，則將祭出獨家商品首賣。

大直「NOKE 忠泰樂生活」百貨資訊
地址：台北市中山區樂群三路、敬業三路口
時間：預計4月下旬試營運

▲2020EYEhaus 將以全新概念及空間氛圍打造忠泰旗艦店。（圖／NOKE 忠泰樂生活提供）
▲2020EYEhaus 將以全新概念及空間氛圍打造忠泰旗艦店。（圖／NOKE 忠泰樂生活提供）
▲me ISSEY MIYAKE將在 NOKE 以「旗艦店」規格迎客。（圖／NOKE 忠泰樂生活提供）
▲me ISSEY MIYAKE將在 NOKE 以「旗艦店」規格迎客。（圖／NOKE 忠泰樂生活提供）
▲在時尚圈造成轟動的洛杉磯鞋履品牌ARTICLE NO.，將開出「首發期間限定快閃店」。（圖／NOKE 忠泰樂生活提供）
▲在時尚圈造成轟動的洛杉磯鞋履品牌ARTICLE NO.，將開出「首發期間限定快閃店」。（圖／NOKE 忠泰樂生活提供）
▲忠泰集團全新複合型態商場「NOKE忠泰樂生活」，預告將於4月下旬試營運。（圖／NOKE 忠泰樂生活提供）
▲忠泰集團全新複合型態商場「NOKE忠泰樂生活」，預告將於4月下旬試營運。（圖／NOKE 忠泰樂生活提供）

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