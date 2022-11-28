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獨／大直「NOKE忠泰樂生活」明年開　隈研吾設計港式火鍋

▲忠泰集團全新複合型態商場「NOKE忠泰樂生活」，即將於明年3月底在大直樂群三路開幕，德國米其林三星名廚Thomas Bühner親自來台投資經營的「La Vie by thomas bühner睿麗餐廳」將設在一樓，館內還有日本知名建築大師隈研吾設計的港式火鍋店、最美蔦屋書店；及忠泰集團一手包辦的「MOT明日聚落」選品店、「Bar Domani」義式餐廳、「Aurora Ice Rink極光冰場」，更引進羅馬最知名老橋冰淇淋店「Old Bridge Gelateria」。（圖／La Vie睿麗提供）
▲忠泰集團全新複合型態商場「NOKE忠泰樂生活」，即將於明年3月底在大直樂群三路開幕，德國米其林三星名廚Thomas Bühner親自來台投資經營的「La Vie by thomas bühner睿麗餐廳」將設在一樓，館內還有日本知名建築大師隈研吾設計的港式火鍋店、最美蔦屋書店；及忠泰集團一手包辦的「MOT明日聚落」選品店、「Bar Domani」義式餐廳、「Aurora Ice Rink極光冰場」，更引進羅馬最知名老橋冰淇淋店「Old Bridge Gelateria」。（圖／La Vie睿麗提供）

記者蕭涵云/綜合報導

忠泰集團打造的全新複合型態商場「NOKE忠泰樂生活」，即將於明年3月底在大直樂群三路開幕，除了已知德國米其林三星名廚Thomas Bühner，親自來台投資經營的「La Vie by thomas bühner睿麗餐廳」將設在一樓，館內竟有日本知名建築大師隈研吾設計的港式火鍋店、蔦屋書店；忠泰集團除了設置「 MOT明日聚落」選品店、「Bar Domani」義式餐廳、「Aurora Ice Rink極光冰場」，更引進羅馬最知名老橋冰淇淋店Old Bridge Gelateria，另外還有關東煮、咖喱飯、茶點心等品牌，《NOWnews今日新聞》獨家帶大家掌握純白色萬坪「NOKE忠泰樂生活」最美新潮空間。

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忠泰集團不斷致力對於美好明日生活的想像，創立Mall of Tomorrow「MOT明日聚落」，集結頂級品味的居家精品、國際設計大師經典之作，匯聚當代美學的藝術展覽，並體現生活風格的時尚餐飲。籌劃中的「NOKE忠泰樂生活」瞄準中生代消費者，以愜意生活風格打造「串連美好生活的平台」，位於美麗華百樂園後方、在大直有「米其林星光大道」之稱的樂群三路上實現萬坪純白色建築，是融匯風格美食、藝術策展、輕奢選品、設計生活與滑冰運動的新形態商場。

首要震撼台灣美食界的重磅消息，便是自2012年起、連續7年蟬連米其林三星，公認米其林榜上傳奇的德國米其林三星名廚Thomas Bühner，將來台開設「La Vie by thomas bühner睿麗餐廳」，將進駐「NOKE忠泰樂生活」一樓擁有共28席座位（包含2包廂）的70坪空間。據悉，光是廚房中島就能在台灣買下一間房子；餐廳將與台灣細膩「融合」，帶來原汁原味的歐陸法式饗宴，並創造注入「當代」、「歐亞融合」的全新菜式風格。

據業者透露，館內7樓有俱樂部，最美的5樓便是日本知名建築大師隈研吾設計的港式火鍋店，採兩層樓挑高設計，是大樓外觀看上去最透明漂亮之處的所在；而4樓是「最美書店」Tsutaya Bookstore蔦屋書店；最好逛的「MOT明日聚落」選品店則位於3樓，且在3樓至4樓之處有大樓梯相連，未來會有展覽、藝術銷售等相關活動。

▲忠泰集團引進羅馬知名義式冰淇淋品牌「老橋冰淇淋Old Bridge Gelateria」。（圖／忠泰生活開發提供）
▲忠泰集團引進羅馬知名義式冰淇淋品牌「老橋冰淇淋Old Bridge Gelateria」。（圖／忠泰生活開發提供）
▲明年將開幕的大直「NOKE忠泰樂生活」，聚焦人文、質感生活、藝術與美食。（圖／翻攝自忠泰商場事業官網）
▲明年將開幕的大直「NOKE忠泰樂生活」，聚焦人文、質感生活、藝術與美食。（圖／翻攝自忠泰商場事業官網）
3樓還有Bar Domani義式餐廳，為商場導入義大利人輕鬆愜意的生活風格，全日供應道地義式料理及餐酒，擁有全建築最美的空中花園戶外座位區；緊鄰在旁的，則是羅馬知名義式冰淇淋品牌「老橋冰淇淋Old Bridge Gelateria」，創辦人Gianni為了台灣市場親自帶領團隊來台，原班人馬手把手傳授義式冰淇淋製作的美味秘訣，比一般Gelato品牌水果佔比30%更高、擁有超過50%水果比例，帶來更綿密滑順的口感。

創辦人Gianni更實地走訪傳統市場和夜市體驗在地台味，催生「糖葫蘆」番茄蜜餞、西瓜、紅火龍果、檸檬等台灣獨家口味，當然經典的堅果類榛果、開心果等口味也一應俱全，更一手包辦Bar Domani內的甜點。偷偷告訴大家，想品嚐去梵蒂岡必訪的「老橋冰淇淋Old Bridge Gelateria」，在「NOKE忠泰樂生活」開幕前，可以於隱身明日博豪宅一樓廊道的Domani義式餐廳裡搶先體驗。

忠泰集團還與Ice Rink Concepts合作，在「NOKE忠泰樂生活」內打造挑高12公尺的國際級溜冰場「Aurora Ice Rink極光冰場」，適合親子休閒活動、甚至能舉辦冰上婚禮，還將有專業教練課程，符合競技與培訓需求；另外還會有虛擬實境高爾夫球場，以及關東煮、咖喱飯、茶點心等美食品牌。

▲「NOKE忠泰樂生活」擁有國際級夢幻極光冰場。（圖／翻攝自忠泰商場事業官網）
▲「NOKE忠泰樂生活」擁有國際級夢幻極光冰場。（圖／翻攝自忠泰商場事業官網）
▲「NOKE忠泰樂生活」擁有大名鼎鼎米其林餐廳等多間首發美食品牌，即將於明年3月開幕。（圖／翻攝自忠泰商場事業官網）
▲「NOKE忠泰樂生活」擁有大名鼎鼎米其林餐廳等多間首發美食品牌，即將於明年3月開幕。（圖／翻攝自忠泰商場事業官網）

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