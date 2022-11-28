獨／大直「NOKE忠泰樂生活」明年開　隈研吾設計港式火鍋

忠泰集團打造的全新複合型態商場「NOKE忠泰樂生活」，即將於明年3月底在大直樂群三路開幕，除了已知德國米其林三星名廚Thomas Bühner，親自來台投資經營的「La Vie by thomas bühner睿麗餐廳」將設在一樓，館內竟有日本知名建築大師隈研吾設計的港式火鍋店、蔦屋書店；忠泰集團除了設置「 MOT明日聚落」選品店、「Bar Domani」義式餐廳、「Aurora Ice Rink極光冰場」，更引進羅馬最知名老橋冰淇淋店Old Bridge Gelateria，另外還有關東煮、咖喱飯、茶點心等品牌，《NOWnews今日新聞》獨家帶大家掌握純白色萬坪「NOKE忠泰樂生活」最美新潮空間。
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忠泰集團不斷致力對於美好明日生活的想像，創立Mall of Tomorrow「MOT明日聚落」，集結頂級品味的居家精品、國際設計大師經典之作，匯聚當代美學的藝術展覽，並體現生活風格的時尚餐飲。籌劃中的「NOKE忠泰樂生活」瞄準中生代消費者，以愜意生活風格打造「串連美好生活的平台」，位於美麗華百樂園後方、在大直有「米其林星光大道」之稱的樂群三路上實現萬坪純白色建築，是融匯風格美食、藝術策展、輕奢選品、設計生活與滑冰運動的新形態商場。
首要震撼台灣美食界的重磅消息，便是自2012年起、連續7年蟬連米其林三星，公認米其林榜上傳奇的德國米其林三星名廚Thomas Bühner，將來台開設「La Vie by thomas bühner睿麗餐廳」，將進駐「NOKE忠泰樂生活」一樓擁有共28席座位（包含2包廂）的70坪空間。據悉，光是廚房中島就能在台灣買下一間房子；餐廳將與台灣細膩「融合」，帶來原汁原味的歐陸法式饗宴，並創造注入「當代」、「歐亞融合」的全新菜式風格。