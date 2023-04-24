《牛車來去》結局收視飆破3！楊子儀看「楊烈孤單身影」噴淚
公視生活劇《牛車來去》大結局收視封頂，最終回收視一舉突破3，再度登上當日全國收視第一。最高點3.33落在「阿春」安心亞、「阿公」游安順與「阿發」蔡昌憲、「招弟」喬湲媛等人憂心忡忡，探視意外入院的「永隆」。楊子儀則提及看到最末集，楊烈孤坐的畫面「感覺很心酸」，因此落下男兒淚。
記者羅凌筠/綜合報導
《牛車》劇組開最終回映前直播，導演李岳峰、演員安心亞、蔡昌憲、楊烈、米可白、楊子儀、何豪傑、潘奕如、潘逸安、曾子益、張育綺、葛丞、顏邦智、張景閎、鄧雨忱齊聚，回顧拍攝點滴兼爆料，笑聲、淚水不斷。導演李岳峰將自己的生命歷程寫入劇中，現場他也感性地說，「很高興，播出以來收到大家的愛護與支持，也感謝大家不吝指教，團隊大家好認真，到今天還在拚。」
《牛車》直播中，飾演劇中暖男地主「進丁」的楊烈也榮膺大家「最喜歡跟他對戲」的首選MVP！楊烈則分享自己最喜歡對戲的演員是米可白，他表示，「最後她跟我糾結的心情，共同經歷很多事件，都讓人很感動。」另外，王品澔和林萱瑜分飾「大永隆」、「大玉蘭」，兩人童年綿延的情感開花結果，卻因長輩阻攔受挫，峰迴路轉。
片中最難忘片段，被公認是楊烈在浴間幫「佃農」游安順擦背片段，竟讓曾子益、潘逸安、葛丞等人都看到哭。眾人也選出安心亞、楊烈、米可白是劇中「最坎坷」角色，一登場就能逼出觀眾淚水。安心亞也提及，如果有機會，希望挑戰米可白的「千佳」角色。米可白與安心亞劇中從年輕一路到白髮上頭，兩人異口同聲表示，都是「揣摩我媽媽」，巧的是兩人當下才知道媽媽都姓黃，還大笑兼握手。