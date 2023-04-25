《牛車來去》3大主角「原型人物」曝光 安心亞：想起妳心還是酸
公視生活劇《牛車來去》大結局收視封頂，最終回收視一舉突破3。劇組開最終回映前直播，導演李岳峰、演員安心亞、蔡昌憲、楊烈、米可白、楊子儀等人齊聚，回顧拍攝點滴兼爆料，笑聲、淚水不斷，也揭露故事人物的原型。
記者羅凌筠/綜合報導
製作人李怡慧分享，楊烈飾演的地主「進丁」，原型人物是導演李岳峰的阿公，李岳峰幼時跟著阿公去鄉下收佃租，感受到佃農熱情的款待、地主跟佃農間的深厚情誼，是多年來他想製作《牛車》故事的最開端。
此外，安心亞飾演的《牛車》主人翁「阿春」原型人物，來自李岳峰岳母過往的轉述。原來李岳峰岳母年輕時曾受人所託，幫忙牽線找「借腹生子」的代理孕母，也讓導演把堅韌的臺灣女性，做為故事主體埋入劇本內。
劇中意外身故的「世傳」，原型人物是李岳峰未曾謀面的大伯，他是家族盼望許久的單傳男丁，卻不幸溺斃夭折，李岳峰也在映前直播說：「世間事沒有十全十美的，有多幸福的背後，往往也會有悲哀的事跟隨。」
安心亞是公認劇中「最坎坷」角色，一登場就能逼出觀眾淚水。她說，「這段時間感謝大家的陪伴，因為阿春我得到了很多的愛。現在想起妳，心還是微酸酸的。想起與妳一起的日子，感受的，遇見的人，有時幸福到不自覺的傻笑起來，捨不得。」