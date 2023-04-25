《牛車來去》結局收視飆破3！楊子儀看「楊烈孤單身影」噴淚

《牛車來去》3大主角「原型人物」曝光　安心亞：想起妳心還是酸

▲左起游安順、安心亞、蔡昌憲主演《牛車來去》的角色原型人物與導演李岳峰有關。（圖／公視）
▲左起游安順、安心亞、蔡昌憲主演《牛車來去》的角色原型人物與導演李岳峰有關。（圖／公視）

記者羅凌筠/綜合報導

公視生活劇《牛車來去》大結局收視封頂，最終回收視一舉突破3。劇組開最終回映前直播，導演李岳峰、演員安心亞、蔡昌憲、楊烈、米可白、楊子儀等人齊聚，回顧拍攝點滴兼爆料，笑聲、淚水不斷，也揭露故事人物的原型。

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製作人李怡慧分享，楊烈飾演的地主「進丁」，原型人物是導演李岳峰的阿公，李岳峰幼時跟著阿公去鄉下收佃租，感受到佃農熱情的款待、地主跟佃農間的深厚情誼，是多年來他想製作《牛車》故事的最開端。

▲《牛車來去》劇中大結局，安心亞（左）、米可白演到頭髮花白的中年。（圖／公視）
▲《牛車來去》劇中大結局，安心亞（左）、米可白演到頭髮花白的中年。（圖／公視）
此外，安心亞飾演的《牛車》主人翁「阿春」原型人物，來自李岳峰岳母過往的轉述。原來李岳峰岳母年輕時曾受人所託，幫忙牽線找「借腹生子」的代理孕母，也讓導演把堅韌的臺灣女性，做為故事主體埋入劇本內。

劇中意外身故的「世傳」，原型人物是李岳峰未曾謀面的大伯，他是家族盼望許久的單傳男丁，卻不幸溺斃夭折，李岳峰也在映前直播說：「世間事沒有十全十美的，有多幸福的背後，往往也會有悲哀的事跟隨。」

▲左起王品澔、林萱瑜、安心亞、蔡昌憲、楊烈、喬湲媛、江國賓、游安順、米可白的《牛車來去》結局收視破3。（圖／公視）
▲左起王品澔、林萱瑜、安心亞、蔡昌憲、楊烈、喬湲媛、江國賓、游安順、米可白的《牛車來去》結局收視破3。（圖／公視）
安心亞是公認劇中「最坎坷」角色，一登場就能逼出觀眾淚水。她說，「這段時間感謝大家的陪伴，因為阿春我得到了很多的愛。現在想起妳，心還是微酸酸的。想起與妳一起的日子，感受的，遇見的人，有時幸福到不自覺的傻笑起來，捨不得。」

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