2024總統大選誰出線？賴、侯、柯、郭PK　命理師：他最具帝王相

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◾郭台銘
1950年10月18日（72歲），生肖屬虎，眼神銳利，「法令紋」廣大如鐘，上圓下寬，不斷裂，運勢強勁。
◾侯友宜
1957年6月7日（65歲），生肖屬雞，顴骨大、腮幫子大是武將格局，眼神靈活，文武兼備，天庭稍微低，如果在國際視野加強，前途光明。
◾賴清德
1959年10月6日（63歲），生肖屬豬，眼神有智慧、沉穩、內斂，「法令紋」長度稍嫌不足，若能接受有經驗的強大智囊團建議及協助可獲彌補。
◾柯文哲
1959年8月6日（63歲），生肖屬豬，眼神閃爍、深沉，主觀意識很高，「法令紋」有疤痕，影響總統之路。
綜合上述面相分析，命理專家楊登嵙點名郭台銘面相分數最高，最具2024年「帝王之相」，在郭侯之爭中，若國民黨徵召郭台銘參選，由侯友宜、盧秀燕、柯志恩參選副總統，將開創無人能擋的局勢。反之，若郭台銘選擇另闢參選總統之路，將影響國民黨票源岌岌可危。
但媒體人韋安、《美麗島電子報》董事長吳子嘉則持相反看法，兩人皆認為從商業角度來看，商品好，就是決定品牌好不好的關鍵。政治也是如此，侯友宜正是「好商品」，可以把國民黨這個「品牌」帶著一起好。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。