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2024總統大選誰出線？賴、侯、柯、郭PK　命理師：他最具帝王相

▲2024總統大選逼近，賴清德、侯友宜、柯文哲、郭台銘話題不斷，命理師直指這位最具帝王相。（合成圖／資料照片、北市府、郭辦提供）
▲2024總統大選逼近，賴清德、侯友宜、柯文哲、郭台銘話題不斷，命理師直指這位最具帝王相。（合成圖／資料照片、北市府、郭辦提供）

記者黃韻文/綜合報導

2024總統大選逼近，各政黨候選人陸續出爐、積極布局。民進黨主席賴清德率先宣布角逐，而民眾黨雖尚未完成總統提名程序，但黨主席柯文哲也已表態參戰，至於國民黨總統人選仍遲遲未定，讓郭台銘、侯友宜的支持者都十分心急。

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命理專家楊登嵙根據面相學，分析目前聲量最高的4人。楊登嵙提到，人的喜怒哀樂、氣運好壞都在臉上呈現，目前有意參選總統的4人，年紀都落在65歲至74歲，反映在面相學的流年，就在法令紋及下巴「地閣」，此處若暗沉、晦暗、斷裂、歪斜，將會影響總統之路，他並逐一分析4人面相比一比。

◾郭台銘
1950年10月18日（72歲），生肖屬虎，眼神銳利，「法令紋」廣大如鐘，上圓下寬，不斷裂，運勢強勁。

▲（圖／郭台銘辦公室提供）
▲郭台銘眼神銳利，「法令紋」廣大如鐘，運勢強勁。（圖／郭台銘辦公室提供）
◾侯友宜
1957年6月7日（65歲），生肖屬雞，顴骨大、腮幫子大是武將格局，眼神靈活，文武兼備，天庭稍微低，如果在國際視野加強，前途光明。

▲對於外傳出訪新加玻是要避500萬搓湯圓風頭，侯友宜受訪說自己一生清白坦蕩、非逃避「某件事」。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.04.18）
▲侯友宜顴骨大、腮幫子大是武將格局。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.04.18）
◾賴清德
1959年10月6日（63歲），生肖屬豬，眼神有智慧、沉穩、內斂，「法令紋」長度稍嫌不足，若能接受有經驗的強大智囊團建議及協助可獲彌補。

▲賴清德接見葡萄牙國會議員訪問團。（圖／總統府提供）
▲賴清德眼神有智慧、沉穩、內斂，法令紋長度稍嫌不足。（圖／總統府提供）
◾柯文哲
1959年8月6日（63歲），生肖屬豬，眼神閃爍、深沉，主觀意識很高，「法令紋」有疤痕，影響總統之路。

▲台灣民眾黨主席柯文哲前往喬治華盛頓大學演講。（圖／台灣民眾黨提供）
▲柯文哲眼神閃爍、深沉，主觀意識很高，「法令紋」有疤痕，影響總統之路。（圖／台灣民眾黨提供）
綜合上述面相分析，命理專家楊登嵙點名郭台銘面相分數最高，最具2024年「帝王之相」，在郭侯之爭中，若國民黨徵召郭台銘參選，由侯友宜、盧秀燕、柯志恩參選副總統，將開創無人能擋的局勢。反之，若郭台銘選擇另闢參選總統之路，將影響國民黨票源岌岌可危。

但媒體人韋安、《美麗島電子報》董事長吳子嘉則持相反看法，兩人皆認為從商業角度來看，商品好，就是決定品牌好不好的關鍵。政治也是如此，侯友宜正是「好商品」，可以把國民黨這個「品牌」帶著一起好。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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