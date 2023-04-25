好市多特價尾數7藏貓膩！店員親傳一妙招 「買貴退差價」超方便
美式賣場好市多（Costco）無條件退貨政策屢在會員間引發討論！一名會員日前到賣場消費，驚見上月買的機油現在特價，「家中還有一箱未開封」，結果好市多店員教他，「直接拿一箱到櫃檯退貨」，讓他不用把家中那箱搬來，就能馬上拿回價差，直呼「太方便！」分享引發討論，還有會員見特價機油金額，透露「通常價錢尾數7代表在出清了」，常用可多搬幾箱。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」社團分享，表示他近日到好市多消費，搬了2箱機油，到櫃檯一查竟發現比之前便宜了許多，上個月買要花850元，現在一箱只要697元。他想起家中還有一箱機油未開封。
結果，好市多店員得知後，建議他直接從賣場裡拿一箱到櫃台辦退貨，「退給我上次的850」，省去他從家中搬回未開封機油來退貨，大讚說：「這真是方便消費者的服務」。
貼文引發討論，其他會員讚說「現場買的那箱去退上次買的價而已，這也是工作人員教的」、「好市多是不給換貨，但可以退貨，所以退一箱、買一箱，賺差價」、「感謝分享好方法」、「做法正確，店員也是這樣教的，大家都省事」。
但也有人認為不需為了153元價差而退貨，「拿了2箱再把上個月沒用退1箱，我不會這樣，不需要造成人家的麻煩」、「已經買了就自己認了，自己的選擇要別人去承受，不太合理」。還有會員一見特價機油金額為「697元」，透露說「如果有用到可以多搬幾箱，通常價錢尾數7代表在出清了」，也有會員附和說「是真的」。