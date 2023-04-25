7-11麥香「鑰匙圈超Q」！他狂喝45瓶加購9個 拆開臉綠了
最近7-11跟麥香茶飲廠商合作推出活動，只要購買「麥香系列」達49元就可以花29元加購超可愛的麥香鑰匙圈，由於入手門檻低，在社群上掀起一股「蒐集的風潮」，與過年的柑橘風味拿鐵「大吉大利杯塞」有異曲同工之妙。而近日，就有不少網友為了集到紅茶、綠茶、奶茶三款鑰匙圈狂喝，結果實測買了45瓶之後，打開鑰匙圈款式瞬間無語，貼文引發討論。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「7-11全家各超商新品區」貼文指出「大冤家就是我.....要不是7-11的麥香鑰匙圈真的很燒我，不然我不會買的嗚嗚！奶茶你在哪裡」只見貼出的照片，該網友一共有9個鑰匙圈，不過都是綠茶跟紅茶系列，怎麼買都沒有奶茶的身影，而通常大多數人都是購買5瓶鋁箔包麥香來加購鑰匙圈，可見該網友已經買了45瓶還是抽不到麥香奶茶鑰匙圈。
貼文一出，不少網友紛紛回應「真的笑死，喝45瓶肚子都快飽死了」、「你要的奶茶在這啦，我有五個啦暈倒」、「我跑3家一個都沒買到，你買9個」、「我4個只抽到綠茶也是超衰」、「這根本欠交換啊！我4個奶茶3個紅茶，綠茶都不來」、「我那天去買，結果結帳時店員說沒貨了」、「今天買紅茶、綠茶、奶茶各一組直接抽到三個不同的，超幸運」。
而這次麥香與7-11推出的這個「麥香考季應援團」的活動只到5月16日，只要購買「麥香系列」茶飲達49元就可以花29元加購超可愛的麥香鑰匙圈，鑰匙圈不挑款採取隨機贈送哦！不過各家店配給的數量都有限，賣完就不再供應，想要蒐集的民眾可要加快腳步了！