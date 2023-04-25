加入老師群組獲利10倍？60股民被亂槍打鳥遭詐達7千萬
「點擊加入老師的群組即可獲得明日飆股！」吸引民眾加入群組，宣稱投資下單可以輕鬆獲利10倍，刑事局南打中心日前破獲以趙姓男子為首的詐騙集團，以亂槍打鳥方式發送飆股簡訊，計有陳姓被害人等60人誤信，依指示滙款後血本無歸，損失金額高達7千多萬，還有被害人的帳戶淪為警示帳戶，險些被當成是詐欺共犯；警方也陸續逮捕趙男共21人到案，訊後依詐欺罪送辦。
記者郭凱杰／高雄報導
刑事局南部打擊犯罪中心副大隊長林耕宇指出，去年年中，多位被害人向165反詐騙專線報案，稱他們接到「飆股簡訊及LINE」，被以假投資手法詐騙，損失達數千萬餘元；刑事南打獲報後展開追查，發現該集團以亂槍打鳥方式散布「飆股簡訊及LINE」予民眾，吸引民眾加入群組。
刑事局南部打擊犯罪中心副大隊長林耕宇警方，群組內「老師」、「專員」、「助理」及「暗樁」成員散布「弘風學院」假投顧公司資訊，宣稱運用「箱子戰法」、「布林天下戰法」等技術指標，輕鬆掌握多空轉折，可以輕鬆獲利10倍再出場，但當民眾想領「獲利」時，就被封鎖或以各種理由推拖，最後投資網站關閉。
刑事局與高雄市刑大、新北警局海山分局等單位共組專案小組自111年迄今報請高雄地檢署及新北地檢署指揮偵辦，發動6波跨5縣市搜索拘提行動，共查緝21人到案，查扣手機31支、點鈔機4台、本票1批、自小客車5輛及新臺幣293餘萬元等證物。清查發現該集團詐騙60餘名國人，詐欺金額高達7千萬餘元。