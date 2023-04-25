先炸後烤醬汁地道　桃園燒烤霸主「阿珠碳烤」不預約很難吃到

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「阿珠碳烤」最早是在桃園火車站前站擺攤，因為以前站前不收租金，站前聚集了很多小吃攤，阿珠姨說，「我們是第一個出來做碳烤的」，因為在站前擺攤，有很多客人因為急著趕車，一到就說要一份鹹酥雞馬上要走，這種特殊的「站前文化」，也造就阿珠姨練就了一身炸烤的快手絕活。名字叫做陳碧珠的阿珠姨說，當時也沒特別為小攤取名，只簡單用自己的外號「阿珠」當作攤名沿用到現在，沒想到已經40多年了。
除了自己做，阿珠姨還把遠在中南部種田的阿公也拉到桃園一起做，阿珠姨說，因為爸爸以前在鄉下耕田，收成也不是很好，因此就跟他說，桃園南華街那邊都沒人做，可以去那邊做（炸烤類），阿珠姨對阿公說，「東西我幫你買好準備好，你去賣，可以賺一點收入」。當時阿公還沒有70歲開始做，這樣做下來，也做了快一、二十年了。
阿珠姨回憶當時爸爸的生意說，因為附近茶店、酒家的小姐都愛吃他們的家的炸烤，有時候生意太好，她們還都會跟他說「阿伯、阿伯，我來幫你夯啦（烤）」。形成當年小小的炸烤攤上，一群年輕小姐自己下去烤的有趣奇異景象。「當時就是阿公一個人出攤，把東西載到擺攤的地方，賣完就回家」，阿珠姨說，「我覺得我爸爸做人還不錯」！
原本在桃園前站做生意，但後來生意太好，經常被警察取締，原本想找一家店面來做
，無奈當時風行夾娃娃，房東們都樂意優先租給沒有油煙氣的夾娃娃店，因此後來轉到民生路去擺，但在民生路擺了一年的期間，因為烤炸的生意油煙大，經常遭人檢舉，生意也不好，阿珠姨說，以前在火車站賣一天的營業額，在民生路擺七天都還賣不到。她直言：「在那邊的一年好像過了十年那麼久」！為了顧及全家五口的生計，才又花了一年多的時間，找到後站這個現址繼續經營。
搬到現在大林路的巷子裡也有一些趣事，阿珠姨說，因為藏在巷弄裡面，所以只好在路口放上一個燈箱招牌，但仍然有許多顧客找不到她們的攤車在哪裡？只好邊聞著香味向附近住戶打聽，輾轉找到在停車場旁的炭烤攤。
阿珠姨親自推薦：香菇烤過後有豐富的汁液，非常甜嫩好吃；大雞屁股、肉串、炸豆腐。阿珠姨說，獨家研發的自製烤醬不僅讓生意火爆，每年到了中秋節前也非常搶手，很多老饕都會買他們家的醬料回去自己烤肉。
「阿珠碳烤」雖名為碳烤，但其實是將食材先下鍋炸過，再移到烤架上烤過，將多餘油脂逼出，食材經過先炸再烤，有了油炸的酥脆，又有炭烤的香氣，加上她們秘製的燒烤醬，讓這家隱身在停車場旁的炸烤店，每周只出攤3天，卻全程讓顧客排隊等候，通常在晚上九點前，所有食材都會被一掃而空。
「阿珠碳烤」目前經營主力已經逐漸交棒給第二代的女兒們，也成功透過社群網站和通訊軟體的網路行銷將顧客群拓展開來。小女兒洪柔媚說，因為許多顧客擔心到現場點菜要等候的時間太長，也很可能到了現場卻發現食材已經賣完，因此現在越來越多的客人透過電話或是賴群組留言，預先訂餐並註明取餐時間，她們就會提前將客人點的東西預留起來，不儘可以保證吃得到，還可以大幅縮短等候的時間，如果沒有預約，現場點餐到取餐，通常都會超過半個小時以上。