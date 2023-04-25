停車場招牌「2字」藏超好！車主見收費嘆：我太天真 全場無言了
台灣地狹車輛數又多，在市區、住宅區等地方，路邊空著的公有車位十分難尋，私人停車場也成另一種選擇。不過就有民眾目擊一處停車廠的收費招牌，仔細一看才發現多藏「2個字」，照片曝光隨即引爆話題，許多人也直搖頭喊「無法接受」。
記者潘毅/綜合報導
一位車主在臉書社團《路上觀察學院》上發文提到，她位處台北市一處停車場時，看著招牌上寫著計價方式，原本以為是「臨停1小時40元、當日最高250元」，但沒想到更靠近仔細一看，才發現招牌上方還用黑筆補寫上「半小」兩字，因此計價方式為「臨停每半小時40元」。
原PO看完也不禁感嘆「台北想停到一小40的停車場，我還是太天真了」，而照片曝光後，也引發話題，許多網友也忍不住批評「有誤導的嫌疑吧」、「發動陷阱卡停車費*2」、「時間單位真的要要求統一」、「重點是那隱隱約約的半小時還用筆寫上去的真的太誇張了」、「支持跟台北市停車管理工程處檢舉，亦可寫1999檢舉」。
但也有部分人認為「雖然字藏著很不應該，但價格其實是可接受範圍」、「上限250，在台北算蠻佛心的耶」、「有最高限制很佛了！無上限的才會哭！」、「信義區也有，我停過一小100的，停了八小時」。