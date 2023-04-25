50嵐台東跟金門都有了！宜蘭人困惑「為何不來這開？」 真相曝光
手搖品牌50嵐憑藉好口味以及穩定的品質，在台灣極度競爭的手搖市場中，成為屹立不搖的經典老字號。然而就有民眾好奇，50嵐就連台灣外島都有分店了，但在宜蘭、花蓮地區卻苦苦等不到店面開設，這現象也讓各種「都市傳說」瘋狂流傳，但其實50嵐官方早就有提出正確答案。
記者潘毅/綜合報導
近期有宜蘭民眾在當地社團《宜蘭知識＋》發文提到「為什麼50嵐不在宜蘭開店？」而這也是許多當地人存在心中已久的共同疑惑，也有一些曾聽聞各式都市傳說的民眾回應「聽說好像是老闆跟他前女友的關係」、「說原料運輸難也怪，因為台東、外島也有阿」「前女友是宜蘭姑娘，選我正解」、「我曾聽說一個版本，是因為宜蘭太潮濕，那些原物料不容易保存，所以沒開在宜蘭」、「對耶，金門、澎湖、台東都有五十嵐了，為何不來這？」、「以前有聽過物料進宜蘭不容易，但有雪隧後感覺也不成立了」、「台灣本島剩宜蘭、花蓮沒有50嵐」。
雖然都市傳說的版本百百種，但其實50嵐官方網站早已給出真正原因在於「代理公司」設置與否，「台灣目前於台北區（台北市、新北市、基隆）、中區（桃園市、新竹、苗栗、台中市、南投、彰化、雲林、嘉義、澎湖、金門）與高雄區（高雄市、屏東、台東）設有代理公司，台南區（台南市、高雄市岡山區、路竹區）營運由50嵐總部管理，宜蘭與花蓮地區則暫無設立。」