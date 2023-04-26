八點檔女星邱琦雯攝影棚爆衝突「扯衣領、飆國罵」！製作人證實了
八點檔女星邱琦雯、王樂妍驚傳不合，甚至在《美麗人生》攝影棚起了嚴重肢體衝突，暗指對方「死破X」、飆罵國罵，好在一旁有工作人員勸架，才沒有將事態鬧得更嚴重，而兩人鬧翻原因也隨之曝光，製作人更證實有此事，對此，雙方經紀人皆向《NOWnews今日新聞》回應了，邱琦雯經紀公司表示：「沒有回應。」王樂妍方面則不回應。
記者郭佩蓉、羅凌筠/台北報導
根據《鏡週刊》報導，邱琦雯近日與王樂妍爆發衝突，原來是因為兩人對時間認知不同，當時邱琦雯仍在梳化，王樂妍當下冷言揶揄幾句，讓邱一秒理智線斷裂，直接在攝影棚暴走：「誰說我遲到？我忍妳（王樂妍）很久了，別以為妳有靠山了不起！」王聽完後僅冷回：「我沒靠山。」
後來鄭仲茵進棚梳化，見邱琦雯氣色不好便上前關心，豈料邱的怒火瞬間又被點燃，她當時又飆罵：「我很不爽，有人惹我，我超不爽，有個死破X搞小團體排擠我！」不想暗自忍受的王樂妍也冷冷回一句：「我沒有喔！」豈料邱這時竟然上前扯王的衣領，發飆怒嗆：「妳什麼態度？有疑問妳可以來問我！」讓現場氣氛相當尷尬緊張，嚇得其他人趕緊將兩人拉開，邱被拉開後依然非常不爽，忍不住罵了一聲國罵解氣。
不過真有此事嗎？據報導所述，《美麗人生》製作人郝孝祖也證實了：「拍戲久了難免有情緒、發生誤會，邱也不是遲到，是後來弄妝髮拖到了拍攝時間，說開就沒事了。」至於兩人往後是否會「后不見后」，他則表示：「沒必要這樣吧？她們在戲裡演了兩年多的姐妹淘，現在戲中還是親家。」
但兩人心結似乎沒有解開，邱琦雯本月14日在臉書發文，表示：「沒有後台，只有陽台，也沒靠山，但家有枕頭山，不管有沒有人撐腰 ，I don’t care who you are （我不管你是誰） ，不要的最大。」雖然她並沒有指名道姓，但此文也被猜測指的是與王樂妍鬧不合一事。對此，邱琦雯經紀公司表示：「沒有回應。」王樂妍方面則不回應。