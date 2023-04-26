八點檔女星邱琦雯棚內失控飆國罵！千金身分起底 曾是柯建銘媳婦
▲邱琦雯近日遭爆在棚內暴走，如今驚人身分被起底，她不僅是藥材千金，更曾是柯建銘媳婦。（圖／台視）
記者郭佩蓉/綜合報導
｜ 2023-04-26 12:09:33 2023-04-26 12:15:00
八點檔女星邱琦雯今（26）日遭爆與王樂妍不合，甚至在《美麗人生》劇組起了嚴重
肢體衝突，邱琦雯上前扯王樂妍衣領，甚至暗指「死破X」，還飆罵國罵解氣，好在後來被身旁工作人員拉開勸架，才沒有將事態鬧得更嚴重，消息曝光後，引起熱議。而邱琦雯的驚人身分也遭起底，事實上，她出身富裕之家，是名「藥材千金」，更曾與民進黨立法院黨團總召柯建銘兒子柯韋任有過一段婚姻，不過兩人已於2014年離婚，成為柯建銘無緣媳婦。
1998年以《台灣靈異事件》出道的邱琦雯代表作品眾多，包含《京華煙雲》、《意難忘》、《愛》、《甘味人生》、《大時代》和《美麗人生》，也出演過電影《新紮師妹》、《飛躍情海》、《踢踏踢踏》，更曾代言許多廣告，是不少觀眾眼中的熟面孔。根據《鏡週刊》報導，邱琦雯父親曾在高雄開餐廳，也是南部中藥材批發商，是藥材千金，從小衣食無虞，當年入行時便有一台家中贈送的賓士車代步，也早在台北買房定居，因此她曾說過並不會在意交往對象的收入，但對方的經濟不能拖垮她，更坦承自己是「外貌協會」。 ▲邱琦雯遭爆在《美麗人生》劇組大暴走，與王樂妍鬧不合。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.12.23）
事實上，邱琦雯在2009年1月1日與民進黨立法院黨團總召柯建銘兒子柯韋任結婚，於2014年離婚。曾是柯建銘媳婦的她，目前對於感情態度抱持順其自然態度，去年也曾透露自己已經凍卵，希望能給未來的自己多一個選擇。
▲邱琦雯是民進黨立法院黨團總召柯建銘（右）無緣媳婦。（圖／記者陳明中攝） 報導也指出，邱琦雯個性直率，討厭被勉強，某次拍吻戲時，對戲的男演員竟然直接伸舌頭，想與她喇舌，讓她瞬間清醒，緊閉雙唇抵死不從，導演當時因為她表情不夠唯美，直接喊卡，對方也怕尷尬，事後竟裝沒事矇混，她後來也表示：「現在沒遇到他，不然會被我巴下去。」如今與王樂妍因對時間認知不同，被王冷言揶揄幾句後，邱的理智線也秒斷，直接在攝影棚暴走，甚至出手扯王衣領、暗酸「死破X」，還飆罵國罵：「誰說我遲到？我忍妳很久了，別以為妳有靠山了不起！」、「有人惹我，我超不爽，有個死破X搞小團體排擠我！」可見邱若碰上不如意之事，並不會委屈自己、忍氣吞聲，真性情展露無遺。 ▲邱琦雯2009年嫁給柯建銘兒子柯韋任，不過兩人已於2014年離婚。（圖／翻攝自柯建銘臉書） 針對邱與王兩人鬧不合一事，雖然《美麗人生》製作人郝孝祖證實此事，但也表示並不會「后不見后」，畢竟兩人在劇中也演了兩年姊妹淘。不過邱與王的心結目前似乎還未解開，邱琦雯本月14日在臉書 ▲邱琦雯與王樂妍鬧不合，不僅上前扯王樂妍衣領，甚至暗指「死破X」，還飆罵國罵解氣 。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.12.23） 發文，表示：「沒有後台，只有陽台，也沒靠山，但家有枕頭山，不管有沒有人撐腰 ，I don’t care who you are （我不管你是誰） ，不要的最大。」雖然她並沒有指名道姓，但此文也被猜測指的是與王樂妍鬧不合一事。對此，邱琦雯經紀公司表示：「沒有回應。」王樂妍方面則不回應。 ▲王樂妍與邱琦雯鬧不合 。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.12.23）