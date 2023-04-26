報稅別傻傻直接繳！內行曝「省錢大法」拿滿回饋：差很多
五月報稅季來臨！一名男子發文表示，近日辦公室都在討論相關話題，而自己前幾年因為收入不到門檻而免繳，如今工作三年終於達到該繳納的標準，笑嘆「 突破繳稅門檻應該算是甜蜜的負擔吧？」研究一番後發現繳稅竟可利用超商及信用卡的回饋省錢，貼文發出後引起討論，有達人也分享自己的省錢大法。
記者李惠婷/綜合報導
原PO以「大家準備好要繳稅了嗎..? 」為題於Dcard發文，首先感嘆自己終於達到繳稅門檻，接著便投入研究如何折抵，「不知道信用卡刷卡金或是7-11點數可不可以抵？好不容易存了一堆，雖然金額應該不多，但仍省一點算一點。想問問大家過去都怎麼繳稅的呢？怎麼繳比較省一點呢？」
有達人回覆，說明7-11的點數除了可以付水、電費，綜合所得稅也被包含在內，若常去超商消費而積累到夠多點數，以原PO剛超過門檻的金額，說不定能不花半毛錢解決，或是用電子票證支付，例如Icash自動儲值的方式拿銀行回饋。此外，若金額過高，可以申請拆單，以避開單張信用卡所設之回饋上限，用不同信用卡支付把回饋拿滿，有沒有拆回饋差很多。
其他網友也提供方法，「如果爸媽或阿公阿嬤退休報扶養的話，可以少很多税喔 by幾乎都不用繳的我」、「如果是要刷卡的話，除了信用卡本身的福利，也可以考慮配合銀行自己出的pay，台新pay、icash pay、玉山pi等等，會有更多回饋，比直接刷卡還好喔」。