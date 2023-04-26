要外送員「繳150元管理費」！社區現況尷尬 住戶求：別再棄餐了
日前有社區發出「準備向外送員收150元管理費」通告，消息引發熱議，更讓許多外送員相當不滿，而輿論發酵後，該社區管委會也表示已撤銷這項決議。不過就有住戶出面透露，社區目前點餐的尷尬現況，無奈表示「沒有要收管理費了」。
記者潘毅/綜合報導
日前新竹縣一社區貼出通告，表示「兩大平台外送員 送餐車進本社區，為簡化車輛免下車登記，本社區擬定給予5/1起納入管理，自即日起攜行車執照請至管理中心登記，並年繳150元管理費」，有外送員目睹後將其拍下轉發至社群，引發輿論譁然，後續該社區管委會也表示已撤銷決議。
但事件過後影響仍持續中，有住戶在該社區Google地標上4度強調「社區沒有要收管理費了」，還崩潰透露點餐現況，「拜託一下各位外送大哥大姐，不要棄餐了，沒有要收管理費，一直重新配對是在幹嘛啦！」。
無奈心聲也被轉發至臉書社團《外送員的奇聞怪事》，許多外送員也紛紛回應「管委會的美意，住戶要領收阿XD」、「他們社區單量很多耶」、「新竹外送員真團結」、「這已經不是收不收的問題，是心情的問題」；還有另位社區住戶也無奈留言「我是裡面的住戶，有這樣的管委會、有這樣的委員真的...，所有外送員，辛苦了」。