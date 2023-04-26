長庚大學與鴻海今締約　提供百萬獎學金共育AI人才

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近年來，AI技術有突破性的發展，包括物像辨識、自動駕駛，以及近期ChatGPT的迅速竄紅，對於產業和社會的影響日益顯著。有鑑於各產業AI人才缺口急速擴張、國內外相關專業人員養成供不應求，長庚大學積極培養新世代各領域人才的數位力，2020年起全校大一新生不分科系均必修「人工智慧概論」，並且於2022年成立台灣首座經教育部核定、深耕AI科學教育及研究的「智慧運算學院」，以培育國際頂尖智慧應用人才。
簽約儀式在長庚大學人工智慧研究中心舉行，由長庚大學校長湯明哲與鴻海集團人資長夏國安代表締約。湯明哲致詞時表示，未來人人都需要具備AI智能，不只要與AI共存，更要有靈活運用AI技術的能力；期待透過此產學合作，培育更多具有創新思維和實踐能力的人工智慧專業人才，為台灣的AI產業發展貢獻更多力量。
夏國安則表示，AI作為鴻海「3+3」戰略的重要一環，集團需要非常多靈活跨界、多元思考的人才，很高興有機會和長庚大學進行產學合作，期待透過這項計畫，共同為臺灣的AI人才培育做出更多的貢獻。
長庚大學智慧運算學院指出，鴻海科技集團為全球知名科技企業，早於2018年成立「鴻海研究院」，致力推動科技研發創新，包括人工智慧、半導體、資通安全、量子計算等領域的研究與應用。雙方深刻體認到培養優秀AI人才對台灣未來發展至關重要，決定攜手合作獎學金計畫。
透過這項計畫，獲選學生將於長庚大學人工智慧學系攻讀碩士學位，第一年在校修課，接受系上優良教學資源，建立對AI科學與工程的專業能力。第二年前往鴻海實習，實際參與企業專案，深入探討AI於產業的實際運用，幫助學生將理論知識轉化爲實務經驗。鴻海更提供高達每人新台幣100萬元的優渥全額獎學金，保障通過實習考核之獲獎學生畢業後進入集團服務兩年。
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