陳美鳳嗆名嘴「跟你很熟嗎」！遭爆餐廳耍大牌 被踩底線不忍了
陳美鳳今（26）日身穿一襲深V低領褲裝，胸口戴著一顆市價高達600萬元的鑲鑽翡翠墜子，現身知名珠寶品牌「孝親好禮」記者會，整個人顯得貴氣十足。近期八點檔演員邱琦雯翻臉槓上王樂妍，被問到如果同劇演員發生衝突，陳美鳳會怎麼處理？她表示會跳出來說幾句話，希望和氣生財，而一向高EQ的她也嗆過名嘴，因為被對方不實爆料。
記者羅凌筠/台北報導
陳美鳳說有人在節目上講過她的八卦，像是曾經去吃飯，老闆要她拍照簽名，她拒絕了，結果名嘴上節目說陳美鳳耍大牌，其實是因為陳美鳳覺得菜不好吃，不想被放合照當作宣傳，後來這個名嘴看到陳美鳳過去打招呼，她就微笑的說：「我跟你很熟嗎？不要在節目上誇大我的事。」有些底線不容越界，尤其不是實情，就會特別告知。
陳美鳳以前還遇過一個女演員，那時候在內湖的攝影棚拍戲，結果等通告等太久，女演員過去詢問工作人員：「現在在等什麼？」工作人員也不耐煩回答：「就是這樣，不然叫老闆開除我。」後來還真的就沒看到他了，陳美鳳覺得大家工作辛苦，沒什麼睡覺，難免脾氣不好，但也時時刻刻提醒自己，和樂很重要，彼此多一點同理心。
陳美鳳表示上周結束《黃金歲月》演唱會，進棚錄影就有雞腿排吃，沒注意雞腿排有用到香油，結果吃完聲音就啞掉了，她分享曾經去巴黎，每餐都有麵包及奶油，她最後選擇麵包沾橄欖油，沒想到橄欖油裡面的辛香料引發過敏。隔天她才知道自己過敏會一直掉眼淚，所以就在餐廳一直哭，嚇壞餐廳的人。她說自己過敏的反應，不外乎掉眼淚跟聲音沙啞，所幸演唱會已經結束，不然她不敢想像結果會如何。