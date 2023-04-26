涉洗錢被判一年丟議員 陳致中終發聲：難過鄉親的託付
高雄市議員、前總統陳水扁之子陳致中因涉入龍潭購地案、南港展覽館案，被依洗錢罪判一年徒刑定讞，才剛連任議員成功的陳致中須入獄服刑，檢方已啟動防逃機制。根據《地方制度法》，陳致中將被解除議員職權，無遞補問題，陳致中下午神隱一段時間後終於在臉書發聲，強調「人生有晴天也有暴風，打斷手骨顛倒勇」，無論這條路再怎麼辛苦、再多的磨難，都會勇敢走下去。
記者鄭婷襄／高雄報導
近日高雄市議會開議，陳致中剛針對小港機場復飛進度與城市外交問題質詢市長陳其邁，下午1點多時還發文說到市殯跑公祭騎機車最方便，不久後就傳出被判刑一年的消息，而這是繼2010年因偽證案遭判刑後，第二度須因案入獄，大批媒體下午想訪陳致中回應，卻始終無人回應，終於在下午5點多，陳致中在臉書抒發心聲。
陳致中發文指出，「人生有晴天也有暴風，打斷手骨顛倒勇，無論這條路再怎麼辛苦、再多的磨難，我們都會勇敢走下去！致中最難過的是受到鄉親的託付，但地方的建設、鄉親的需求還未完全達成！謝謝大家的關心，也請大家放心，致中永遠跟基層鄉親朋友站在一起，為高雄打拚、為台灣奮戰的心永遠不變」。
高雄市議會則表示，據《地方制度法》第79條第1項第4款規定，陳致中因未受緩刑宣告、未執行易科罰金或不得易服社會勞動，依法行政院將解除議員職權；而依據《公職人員選舉罷免法》第74條第2項規定，陳致中案判決未宣告「褫奪公權」，其解職後所遺缺額，並無遞補問題，高雄市議會會將俟行政院解除議員職權函到會後，依法辦理。