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潘逸安《牛車》解鎖舀湯技能　吃苦上癮「再一次也願意」

▲潘逸安拍攝《牛車來去》解鎖舀湯技能。（圖／艾迪昇傳播提供）
▲潘逸安拍攝《牛車來去》解鎖舀湯技能。（圖／艾迪昇傳播提供）

記者羅凌筠/綜合報導

公視時代生活劇《牛車來去》日前迎來完美收視大結局，最終回收視一舉破3，劇中飾演「躼腳」的潘逸安與有榮焉，他在劇中擺攤賣肉粽、豬血湯，劇組如實還原攤販與小桌子的擺設，甚至連豬血湯都是明火在滾煮，潘逸安為了演好這場戲，事前仔細考察夜市攤販手法，他說：「要如何用最省力的方法，一次舀好一碗湯，不是輕鬆就可以辦到。」事後頗為自豪能一次到位舀好湯。

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▲潘逸安十分推崇《牛車來去》的場景還原。（圖／艾迪昇傳播提供）
▲潘逸安十分推崇《牛車來去》的場景還原。（圖／艾迪昇傳播提供）
儘管拍攝過程艱辛，又要牽牛、踩牛屎，又被小黑蚊攻擊，但對於能和李岳峰導演合作，並見證到真實還原時代背景的場景，他直說：「拍得太過癮了，再一次也願意。」還表示透過這次經驗，自己更深刻了解本土文化，也希望能將這些點滴傳承給兒女。

潘逸安表示，這檔戲讓他最佩服的除了導演的功力，另外就是劇中場景的還原，他戲前參考不少老照片，觀看過去街景、攤販的模樣，讓自己有代入感，而當他一走進拍攝現場，忍不住驚呼「真的回到過去了」。

▲潘逸安認為參演《牛車來去》是一次難得的體驗。（圖／艾迪昇傳播提供）
▲潘逸安認為參演《牛車來去》是一次難得的體驗。（圖／艾迪昇傳播提供）
劇中他有場打架戲，也讓他印象深刻。由於導演要求真實感，得用盡全力拳腳相向，所以事前的套招就非常重要，潘逸安說：「一瞬間要過4到5招，又要出全力，招式得要記得清楚，因為一出錯，被打中就會掛彩，會送醫院的。」這場戲拍完，潘逸安累得氣喘吁吁，直說：「拍打架戲真的很累，太佩服武打演員了。」

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