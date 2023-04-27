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企鵝妹環台「4天踏破100公里」！扛14公斤裝備爬上九份　鄉民服了

▲知名實況主「企鵝妹」柳允進（윰찌니，Jinny）徒步環遊台灣之旅，沒想到才啟程4天，她就已經行走超過100公里。（圖／Jinnytty）
▲知名實況主「企鵝妹」柳允進（윰찌니，Jinny）徒步環遊台灣之旅，沒想到才啟程4天，她就已經行走超過100公里。（圖／Jinnytty）

記者潘毅/綜合報導

知名實況主「企鵝妹」柳允進（윰찌니，Jinny）徒步環遊台灣之旅，沒想到才啟程4天，她就已經行走超過100公里，昨（26）日更成功從「貢寮抵達九份」，驚人的體力讓許多鄉民大喊「真心佩服了」。

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企鵝妹23日展開自己的徒步環遊台灣本島的旅程，宜蘭出發，依序經過台灣本島最東、最北、最西點後，抵達終點站墾丁的「台灣最南點」，而預估路程的公里數就高達634公里。

而企鵝妹啟程的第一天（23日），中午從宜蘭出發就一路走到深夜11點多，狂走了37公里才抵達頭城的下榻飯店；第二天企鵝妹從頭城出發，當天晚間抵達終點站大里車站時，也走了21公里。

▲（圖／Jinnytty）
▲企鵝妹昨（26）日走的路程。（圖／Jinnytty）
第三天（25日）則出現意外插曲，因為當天身著全黑衣物且蒙面的32歲陳姓男子一路跟隨企鵝妹，過程長達4小時，讓多名熱心觀眾忍不住報警，貢寮分局員警也到場處理，結束這起驚魂記。而當天企鵝妹則走了20公里抵達福隆，累積行走里程數來到74公里。

昨（26）日則是企鵝妹認為最艱難的一天，因為她預計要從「貢寮走到九份」，預估距離有32公里，且中途有許多山路、階梯等，而且她身上的裝備總種更有14公斤，出發前她就在直播標題打上「todays gonna be hard(今天會很艱難)」，一些網友也不看好她能在今天之內走完這段有點極限路程。

沒想到企鵝妹一路邊走邊玩，經過了貢寮老街、雙溪老街、猴硐貓村，最後還爬了好幾段階梯，最終耗費10個小時，在晚間8點多時成功抵達九份老街，26日這天企鵝妹一共走了27.76公里，累積總里程數也破百，來到101.9公里。

▲企鵝妹走到滿臉大汗。（圖／Jinnytty）
▲企鵝妹走到滿臉大汗。（圖／Jinnytty）
抵達九份後，企鵝妹也在鏡頭前表示真的累到不行了，但是也十分開心，不過由於身體累積了不少疲勞，今（27）日很有可能會稍作休息一天；而企鵝妹這幾天的直播內容，也折服不少PTT鄉民「超強，而且還是在異國，人生地不熟，語言也不到通」、「她的行程比我當兵行軍還硬」、「光要負重難度就提高不少了」、「真的太累，而且搞得髒兮兮的」、「這次我真的很佩服企鵝妹，陸續跟了四天實況，真的猛」。

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