房市／新竹房價連年漲！竹北推案少、價格高　購屋族轉往外圍

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信義房屋武陵店專員陳志展表示：新竹市區房價地價連年上漲，取得成本逐年提高，因此建商在新竹市獵地推案也開始有外溢效應，例如：距北區市區僅約3～15分鐘車程的金雅重劃區，近幾年已陸續興建超過30個推案；而距北區市區約8～20分鐘車程的南寮地區，目前也有近10個預售推案興建中。
而這些市區外圍地區的建案，最大的優勢即為價格，陳志展說明，若以東區最接近新竹科學園區的關埔重劃區來看，屋齡10年內的大樓扣車位後房價行情已上看60～70萬/坪，3房平面車位總價至少2500萬元；而北區金雅重劃區相仿屋齡的大樓產品，扣車位後房價行情僅約40～45萬/坪。
陳志展表示，目前市區新推案售價仍創新高，而買方礙於能力預算且受平均地權條例公布、連續升息等利空消息影響，追價意願不復以往，基於價格預算考量，如又嚮往屋齡較新的產品，就會傾向以距離換取房價，購買外圍地區建案。
金雅重劃區相較接近北區市區，街廓較為整齊，大樓比例最高、透天其次；而南寮地區因腹地較廣且發展較早，建案座落較為分散，小型華廈或透天比例均高。
陳志展表示，新竹市購屋以首購族群最多,平均年齡較其他縣市年輕,約25～35歲居多，重視屋齡新的取向較為明顯，且居住人口多為1～3人的小家庭，因此屋齡較新的小宅產品例如華廈大樓2房或3房車位，反而成為市場主流產品。