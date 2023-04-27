房市／辦公室換屋熱潮！大台中車站商圈「萬坪商場」　將公開標售

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台中為隱形冠軍產業集散地，中部科學園區2022年就貢獻了1.2兆元營業額， 去年淨遷入人口3,839人，是僅次於桃園人口數唯二呈現正成長的城市，在高科技產業、人口、交通建設等利多因素加持下，成企業進駐熱門選項，也帶動商辦需求。
信義全球資產公司工業地產部業務總監段禮帆觀察，目前中區辦公市場主要有兩大需求，首先為台商回流設廠，廠辦分離布局思維，促使企業積極往市區找尋辦公據點；另外，產業升級、國際商務洽談頻繁，企業為提升公司門面，企業總部設置需求也日益增加。
據信義全球資產公司統計近五年上市櫃法人大型交易，台中商辦累計交易規模達173億，最受矚目的交易案，是中國人壽在去年斥資120.5億元取得整棟豐邑A8市政核心大樓，顯見台中大坪數、整層或整棟商辦產品，已成為市場關注重點。
段禮帆總監觀察，台中辦公聚落以七期市政商圈為主，以目前供給不多、租售價格較高，企業將辦公室布局眼光落在空置商場，如半導體製造商艾斯摩爾即租下台中市政路原衣蝶百貨部分樓層，作為企業在中部地區的營運總部。
段禮帆進一步分析，原本作為商場使用的商業大樓，多為在交通便捷、人流匯集的商圈內，若轉做辦公用途，就地點來看便利於員工通勤；就樓況來說，商場原先就是大坪數規劃、樓層挑高設計，更有利於設置總部空間彈性規劃。
例如，因應跨國視訊需求設置多功能會議室、增設員工休閒空間及簡易健身器材等，以人為本的辦公室設計可提升員工滿意度，也有助於企業營運效率，此次信義全球資產公司公告標售的大台中車站商圈商場，鄰台中車站、五權車站雙火車站，總樓地板面積超過萬坪，可因應不同產業類別彈性運用。