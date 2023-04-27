1680元能嘗到Fine Dining！微風自營「IVY GARDEN」 大搶年輕客
微風集團旗下廣納各家知名餐廳，最近也在微風廣場7樓打造了獨特風格的餐飲品牌「IVY GARDEN」。餐廳主打利用特色食材、原創手法，打造「有意識」的用餐體驗。尤其邀請來自美國紐約、獲獎無數的餐廳kimika主廚Christine Lau參與設計菜單，以她獨特日義混搭風格，搭配微風團隊原具有的法餐及分子料理背景，呈現出每人僅1,680+10%元起跳的輕奢系Fine Dining（精緻餐飲）菜色。多道菜有著台灣意象，其中還有道菜的靈感是來自陽明山溫泉。
記者葉盛耀/綜合報導
此次「IVY GARDEN」邀來的名廚Christine Lau，以日義料理手法風靡紐約，其餐廳更讓美國著名歌手John Legend夫妻倆經常造訪。Christine曾擔任米其林星級廚師帕蒂傑克遜 (Patti Jackson)的副主廚，之後更師承知名的美食節目「料理鐵人」iron chef-森本正治(Masaharu Morimoto)的許多料理手法，深化了她的日本廚藝教育。而Christine Lau所主理的紐約Kimika餐廳，更榮獲2022年度美國食藝奧斯卡最高榮譽「James Beard Award」最佳新餐廳、Condé Nast Traveler 2021最佳餐廳，更曾入選米其林指南餐廳。
「IVY GARDEN」餐廳的設計以花園風格為主題，有綠意盎然的植物造景、溫暖的燈光。雖然定調是fine dining高端菜色，但期望帶給顧客不再是高不可攀的體驗，而是更加輕鬆舒適。在訂價上，午餐1,680+10%元、晚餐2,280+10%元，比起坊間fine dining餐廳動輒6千元，甚至近萬元，實屬親民，對於小資上班族們來說，算是fine dining的入門款。整套菜色菜色採用Christine Lau獨特的日義混搭風格，再融合上微風自家團隊劉宏洺主廚的法國菜兼分子料理的底子，用料更可見台灣食材的精湛運用。
像是「魚子醬 / 鵪鶉蛋 / 烤餅」，麵包抹有澄清奶油，夾入的鵪鶉蛋去除蛋白，用法式油封技法熟成，並佐以酸奶，上頭再點綴魚子醬，一整塊入口，奶油香混合滿滿海味，並有些許酸韻上來，味濃卻不膩。
「有機蔬菜 / 味噌 / 黑礦鹽」這道菜看似不複雜，僅4蔬菜卻以不同手法料理，炙燒的無花果、乾煎玉米筍、炭烤青花筍及油炸的金針菇，一旁還有味噌醬汁以及黑礦鹽，此鹽是Christine Lau的發想，因為去過陽明山聞到溫泉的硫磺味後，聯想起此類似風味的鹽，於是援引入菜意欲讓食客們吃此道菜時勾起上山的回憶。
主菜中的「牛 / 高山娃娃菜 / 昆布鹽 / 山葵」則在表現美國頂級紐約客以直火炙燒再經兩次靜置後的絕佳質地，外酥香內柔嫩帶汁。佐配上台灣意象、帶點微嗆的金蓮葉，還有日本風的昆布鹽、山葵醬，讓這份牛排，嘗起來更多滋而有味。
最後的甜點「手工冰淇淋 / 山葵 / 脆片」竟然大膽翻玩日本芥茉，將之製成冰淇淋，佐著巧克力脆片與蜂巢，是個驚喜富記憶點的尾聲。除了午餐、晚餐之外，下午時段也提供單點菜色，包含漢堡、燉飯等主食，也有烤肉串、炸物等。