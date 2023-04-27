全車貼硬幣包膜！都市傳說「台幣戰車」再現 車主身分曝光
台灣街頭有輛全車以1元、5元、10元甚至50元銅板「包膜」的神車，多次在街頭被捕獲登上各社群平台引發討論，贏得「台幣戰車」、「招財車」等封號，但車主身分始終成謎。不過，這輛「台幣戰車」昨（26）再度登板臉書社團引發熱議，同時也讓車主身分露出端倪，認識他的網友留言說「其實阿伯很正常，只是不愛說話」。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO在臉書「路上觀察學院」社團中貼文，「整車都是錢的概念⋯我全身都癢了」，附上全車、前後側面及安全帽特寫等7張照片，只見機車貼滿各式硬幣，連後照鏡、車牌上都有，車身及安全帽上除了硬幣外還有蓮花、珍珠等裝飾。
貼文一出引發討論，網友紛紛留言：「這台撞到不止掉裝備，還掉錢」、「剛許願池打撈上來的潮車」、「銅其實能抗菌....這是真的!!!還能........防子彈.......!!!這才叫神車呀!!!!」、「原來路上的銅板是這樣來的」、「金縷衣概念」、「看似錢貼滿車會招財像是風水佈局，但是如果撞到或久了脫落錢掉地上或被偷，反而漏財」。
不少人好奇車主身分，「我就問...你正常嗎？」引來一名認識車主的網友回說：「其實阿伯很正常，只是不愛說話」。