7-11看齊必勝客？新飯糰讓「新竹人、韓國人」全沉默 實際味道曝
台灣必勝客從2019年首度推出獵奇口味「黃金榴槤披薩」後，便不定期推出能讓各國沉默、悲憤及無奈的創意口味，沒想到近日7-11也推出一款神奇新品「海瑞摃丸飯糰」，內容物是摃丸搭配韓式炒飯，眾人見了無不直呼「這是同時得罪新竹人和韓國人啊！」，品嘗過的網友也分享了真實想法。
記者李惠婷/綜合報導
原PO於Dcard中發文，說明近日到7-11買早餐，意外看到一排「異類」，那就是於上週三（19日）上市的新品「海瑞摃丸飯糰」，從透明包裝中能看出，米飯被韓式醬汁包裹，上頭則放有半顆新竹名產海瑞摃丸，如此特別的組合相當引人好奇，原PO詢問「有人吃過海瑞摃丸飯糰嗎？」
該產品引起熱議，網友也爭相發文討論，「看到貢丸直接滅火」、「身為新竹人我只想說：這到底什麼組合？貢丸可是神聖的東西啊，不能這樣亂搞欸！但又有點想買來吃吃看（我真矛盾）」、「這什麼組合...新竹人跟韓國人都同時沈默了」、「很奇妙的商品」、「貢丸和韓式炒飯到底有什麼關聯性…」。
已嘗鮮的民眾對口味的好壞爭論不休，並描述進口的真實感受「昨天才吃，超不行的啦」、「蛤我剛剛吃覺得還不錯欸」、「早上才吃的，超好吃！喜歡辣又重口味的人一定要買」、「泡菜味很重但很鹹！（個人愛吃重辣重鹹，裡面那半顆貢丸味道普通，感覺沒什麼加進去的意義」、「整體口味還不錯，跟海帶芽鮭魚飯糰比較起來會比較油一些」。