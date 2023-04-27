「萇記」賣發霉長蟲過期蛋　黑心蛋商二審刑度加重

蛋商「萇記泰安蛋品」公司，長年回收過期蛋並重新包裝出售，連長蟲、發霉的蛋都拿來做成蛋液繼續賣，包括：全聯、乖乖等知名商家都受害。一審依《食安法》將負責人李春明判處3年，萇記處罰金2500萬元；案件上訴，高等法院今（27）日加重改判李3年6月，萇記維持罰金2500萬元，沒收4072萬元犯罪所得。
記者潘千詩／台北報導
檢方指控，李春明為減少蛋品因退、換貨的損失，自2011年起至2017年12月28日，先後與兒子李智堯等人，將各通路業者退回之即將到期、已逾期或消費者退貨的蛋品回收，經機器重新包裝後送入打印機，印製當天日期為新製造日期，混入新鮮盒裝蛋中，重新出貨販賣到賣場供消費者購買，讓萇記公司獲利1454萬2395元，泰頂山公司獲利36萬8170元。
另於2013年至2017年，將回收蛋、變質或腐敗的發霉蛋、長蟲蛋、有裂紋的雞蛋或破蛋等送往液蛋組，以人工敲打方式混入一般液蛋，或注入盛桶最下層，再以一般液蛋覆蓋遮掩，供分別製成蛋黃、蛋清、全蛋、混和蛋等液蛋販賣，使萇記公司獲利4030萬9041元，泰頂山公司獲利19萬8974元。
李春明辯稱，過期不代表食物已腐敗不能吃，發霉、長蟲蛋則是雞場產生的汙染，內容物還是好的，打成蛋液出售是業界常見做法。
高院認為，李春明父子犯行長達數年、公司犯罪所得高達數千萬元，嚴重影響民眾食品衛生安全及消費者之權益等情，各依詐欺罪判刑3年6月及1年9月，萇記泰安公司依違反食品安全衛生管理法判罰金2500萬元，未扣案之犯罪所得4072萬6333元沒收，泰頂山公司判罰100萬元，未扣案之犯罪所56萬多元沒收。可上訴。