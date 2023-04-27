4歲女童全身癢抓到流血！治2年好不了 過敏原竟是4種健康食物
「吃這個也癢，吃那個也癢！」春夏季節交替之際，皮膚癢可能是身體發出的警訊！一名4歲女童常常全身癢抓到破皮紅腫，看了好多醫生，使用抗組織胺、類固醇藥物，治療了1、2年都沒完全根治，最後進行食物過敏原檢測，才發現她竟對橄欖、花椰菜、檸檬及小麥過敏。
記者徐銘穗/綜合報導
根據全民健保申報資料分析，2019年約有355萬人因過敏性疾病就醫，換算大約每5人就有1人過敏。營養師許瓊月日前在YouTube「月月營養教室」中，指出看似無害的食物像牛奶、豆腐與雞蛋，都有可能引發過敏，而過敏可分為環境型與食物型誘發兩大類，而食物型又可分為急性與慢性食物過敏，從吃下到發生不適要72小時，較難被即時察覺。
許瓊月透露，曾有一名4歲女童，在媽媽的陪伴下就診，因為全身癢抓到整個皮膚破皮，流血還有結痂的一些疤痕，讓她看了有點心疼。詢問後得知，女童看了好多醫生，也有開立抗組織胺、類固醇的藥物來做治療，定時吃藥和擦藥，卻沒辦法完全根治，狀況持續了1、2年。
於是，媽媽決定讓女童做慢性食物過敏原檢測，結果大吃一驚，過敏原食物有4項。首先是橄欖，家長為了健康很養生，都是用橄欖油烹調食物，所以孩子常常接觸到，就會產生發炎反應。接著是花椰菜以及檸檬，對一般人來說，是很健康的蔬果，但是女童吃了就會過敏。最後一個是小麥，女童非常喜歡吃麵食類，像是麵條、麵包、饅頭。
許瓊月指出，女童每天暴露在慢性食物過敏原的風險，不斷刺激之下，造成過敏的現象出現。因此，她建議2件事，包括避免這些食物，並補充可以緩解過敏的營養品，讓腸胃道的黏膜比較健康。神奇的是，女童只花了1個月時間，狀況就改善很多。