「真珠」台菜入駐LaLaport北館 名字有真或珠加菜
台中LaLaport購物中心「北館」，今天起試營運。位於五樓的美食一條街，集結近40家中日美食名店，是北館吸客熱點。其中，饗賓餐旅旗下的台菜品牌「台灣真珠佳味」，主打台灣手路菜，底蘊深厚的台菜功力，是LaLaport指定入駐品牌，奢華亮麗裝潢風格，適合宴客或親友聚餐。歡慶新開幕，消費滿額加上名字裡有「真」或「珠」，諧音亦可，大方雙重送。
記者金武鳯/台中報導
「真珠台灣佳味」是饗賓餐旅旗下眾多品牌之一，台中LaLaport招商時，除了饗食天堂進駐南館外，LaLaport另指定真珠佳味入駐北館。公關戴菀伶表示，LaLaport是看中「真珠」的道地台菜，因為LaLaport這一帶商圈，日治時期有貴婦市場稱號，不少老字號台中小吃名店林立，希望藉由新舊混搭的創意宴席，提供消費者細細品嚐台菜走過百年的好滋味。
在「真珠台灣佳味」總能吃到坊間逐漸消失的古早菜，像是手路菜的魷魚螺肉排骨湯，湯底以排骨熬製3小時，再加入乾魷魚、螺肉，甘甜層次湯頭，搭蒜苗，春秋時分喝一碗能去濕氣。另在春季推出季節限定菜「蛋蛋伴沙拉」，切片魚卵搭配鹹蛋黃醬料，並且搭配涼拌海帶芽，清爽鹹甜的口感，感受味蕾剛剛好的驚奇。「吻仔魚烘蛋」新鮮吻仔魚搭配各式時蔬，以歐姆蛋的料理手法製成厚實烘蛋；並灑上酥炸吻仔魚點綴顏色、增添口感，讓人忍不住接連扒飯。
為了提供消費者用餐時的五感體驗，「真珠台灣佳味」裝潢亮麗，地板是採用經典台式磨石子，整體色系則是藍橘撞色，跳脫台菜餐廳以仿舊復古為訴求傳統，採用復古元素來呈現奢華明亮風格，儘管五彩繽紛色彩充斥整個空間， 卻是舒適融洽，另有一番風情。
歡慶真珠LaLaport店開幕推限定雙重優惠，即日起至5／31前，凡內用滿$2000元且姓名內有「真」「珠」任一字(可同音)，出示證件就送蒜蓉鮮蝦粄條乙份。第二重：請你呷涼！5／31前，到LaLaport店內用並於FB、IG公開打卡或是Google評論5顆星，送寶島仙草奶凍乙份！