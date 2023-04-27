求職落選被送「豪華版感謝信」！眾看內容物全服氣：沒上也開心
在心裡為這公司加100分！由於日本入學時間為4月，所以3月便是他們的畢業季，如今有許多應屆大學畢業生再四處面試，尋求一個好的工作機會。有名日本網友便前往可果美公司應徵，不幸在最後落選，可公司對此卻不隨便，特地寄去一箱產品以感謝該為求職者的努力，發上網後引起關注。
記者李惠婷/綜合報導
推主於25日發文，表示自己到食品公司可果美應徵，雖然未順利通過選拔，但公司竟特意寄去一箱產品，裡面包含醬包、飲料等等，並附上卡片說明「小禮物。感謝您這次來可果美株式會社應徵職務，我們打從心底感謝您對本公司感興趣並投遞履歷。在此送上可果美的產品，代表公司的小小心意，今後還請繼續支持可果美株式會社」。
推主收到這箱「超豪華感謝信」後，一掃原本未通過面試的陰霾，表示自己「是一個簡單的人」，因為可果美寄來的飲料非常好喝，所以他決定去購買該系列的其他飲料。
網友回覆「『即使他在這裡是個未受錄取的畢業生，但他在接下來的60年仍然是消費者。』 確實，當我工作落選時，我會清楚地記得那家公司的名稱」、「我2021年去Belc（ベルク）當實習生也有拿到」、「我去日本check in後的第一件事就是去超市搬可果美的一日野菜」、「厲害的行銷啊！不錄取的人就當作客人，送點小東西增加好感，說不定就有人變主顧了」。