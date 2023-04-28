房市／高溫破30度超熱！3招快速降溫：「古早結冰水」神好用
四月高溫數日飆破30度，民眾熱到想開冷氣，但又覺得四月開冷氣似乎太早也太浪費錢，許多網友就問還有什麼方法能不開電扇或冷氣可以讓居家降溫引起網民熱議，信義居家表示一般民眾在家可用這三招讓居家溫度免開冷氣就降溫，包含善用綠色植栽、窗戶遮陽以及古早結冰水。
家庭消費中心/綜合報導
信義居家表示，居家多種綠色植栽好處多，不只美觀還能隔熱、吸熱，具有降溫效果，建議在陽台、窗邊栽種綠色盆栽，而專家又建議有幾種植栽可以放在室內效果最好，包含蘆葦及虎尾蘭，厚厚的葉片可以儲存許多水分，在植物行蒸散作用時，可以釋放更多水氣、降溫效果更好，此外，虎尾蘭還有「空氣清淨機」之稱，可以吸收苯、甲醛等有害氣體。
不少民眾買房時都喜歡三面採光，不只室內光線好又通風，但一到夏天就容易因陽光直射讓室內溫度升高，信義居家建議民眾將隔光效果好的百葉窗裝在陽台的牆壁外，可以減少牆壁吸熱的作用；沒有陽台的民眾，則可以在牆壁內外貼上隔熱紙，也能有效降低室內溫度。
許多年長者習慣冰「結冰水」現在有妙用了，信義居家表示，將結冰水取出，墊上毛巾，就可以快速降低小範圍室內溫度，如果再利用電風扇冰塊冷風吹到家中，就會有如開冷氣般的效果。
高溫超過30度真的很難耐，信義居家表示家中若是變頻冷氣，在四五月時建議可於中午時將冷氣打開到26~27度，輔以電風扇讓全家降溫，約莫下午三點再將冷氣關閉，其實用到的度數不多，耗電有限，也是享受涼快又節省荷包的好辦法。