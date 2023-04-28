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薛紀綱激吻小三照片曝光　才上節目說「寧願跟老婆坦白我外遇了」

▲薛紀綱（左）和老婆王湘涵上節目玩夫妻大考驗，提到外遇話題。（圖／翻攝自全民星攻略YouTube）
▲薛紀綱（左）和老婆王湘涵上節目玩夫妻大考驗，提到外遇話題。（圖／翻攝自全民星攻略YouTube）

記者楊穎軒／綜合報導

拿過5座金鐘兒少節目主持人獎、節目《下課花路米》主持人薛紀綱（小兵），與老婆王湘涵被視為演藝圈模範夫妻，男方昨（27日）卻遭資深狗仔葛斯齊爆料婚內偷吃，2張和小三親吻的照片曝光，形象和事業備受考驗。薛紀綱和王湘涵上個月在節目玩殘酷二選一，異口同聲表示，願意「聽夫妻坦白我外遇了」，如今爆發婚姻危機，令人不勝唏噓。

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薛紀綱和王湘涵日前上曾國城主持的節目《全民星攻略》，與另外兩對明星夫妻玩殘酷二選一，考驗夫妻間感情，曾國城問「帶老公、老婆去荒島」還是「帶手機、手遊去荒島」，夫妻倆毫不猶豫選擇帶對方去，王湘涵強調：「我是真心要帶老公去，沒有想那麼多！」一旁薛紀綱默默點頭，附和愛妻的答案。

▲薛紀綱（下圖左）看到「聽夫妻坦白我外遇了」選項，表情令人玩味。（圖／翻攝自全民星攻略YouTube）
▲▼薛紀綱（下圖左）看到「聽夫妻坦白我外遇了」選項，表情令人玩味。（圖／翻攝自全民星攻略YouTube）
▲薛紀綱（左）看到「聽夫妻坦白我外遇了」選項，表情令人玩味。（圖／翻攝自全民星攻略YouTube）
接著，曾國城再問「聽女兒分享初夜經驗」還是「聽夫妻坦白我外遇了」，這時可見薛紀綱與王湘涵面露難色，猶豫了幾秒後一起說出「坦白我外遇了」，選擇後者，曾國城問真的不想聽女兒分享初夜經驗？薛紀綱猛搖頭，直呼：「不想耶！當爸爸的...這實在很難！我沒有辦法！」

▲金鐘主持人薛紀綱「外遇照」流出。（圖／新聞前線專案組葛斯齊臉書）
▲葛斯齊公開薛紀綱親吻小三的照片。（圖／翻攝自新聞前線專案組葛斯齊臉書）
葛斯齊表示，去年5月，薛紀綱趁著王湘涵帶家人出國期間，透過朋友認識一名外型神似藝人Makiyo的圈外人林女，大約6月、7月，薛紀綱開始偷腥，還送戒指給林女，林女知道薛紀綱有家室後也沒有主動提出分手，兩人直到王湘涵返國還有聯絡，薛紀綱生日當天，甚至把老婆丟在家裡，跟林女去開房間，針對被爆對老婆不忠，《NOWnews今日新聞》致電給薛紀綱本人求證，他僅回：「現在在忙，不方便回應喔！」


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