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證件亮出來！「5、2、0」中兩碼　和牛生牛肉、巨蛤吃到飽

▲馬辣集團推出5月優惠，免費升級巨蛤吃到飽，比一般蛤蜊大一倍。（圖／業者提供）
▲馬辣集團推出5月優惠，免費升級巨蛤吃到飽，比一般蛤蜊大一倍。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

5月是值得慶祝的月份，不僅有5月12日國際護師節，還有5月14日母親節，在口罩解封後，民眾更揮別疫情陰霾，脫罩回歸正常生活。餐飲業立刻推出優惠搶客，馬辣集團宣布，只要身分證、健保卡號有「5、2、0」任兩碼，免費升級和牛生牛肉、巨蛤吃到飽。

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旗下擁有眾多品牌的馬力集團，包括火鍋、燒烤、日料等餐廳，整個5月都祭出升級活動，5月1日至5月31日期間，含2成人以上同行，其中一人持有身分證／健保卡號含「5、2、0」任二碼（可重複，例如00、22），或出示醫護人員工作證，並提前至少一日預訂位置、主動告知參加5月升級活動，用餐前出示相關證件，就可享以下優惠。

▲熊一燒肉選擇指定方案，全桌加碼美國見島和牛吃到飽。（圖／業者提供）
▲熊一燒肉選擇指定方案，全桌加碼美國見島和牛吃到飽。（圖／業者提供）
◾熊一頂級燒肉    
選擇方案「大關燒肉、橫綱燒肉」，全桌享美國見島和牛吃到飽，或免費升級卜卜蜆雞腿小火鍋。

◾哞哞屋和牛燒肉    
選擇方案「夢幻世界三大和牛」，享雲林北港烏魚子吃到飽、BarRoyal德國氣泡酒1瓶（限量500瓶）。

◾夯下去新潮和牛燒肉    
選擇方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌升級雲林北港烏魚子吃到飽。

◾燒肉ChaCha個人和牛燒肉    
不限時段、不限人數，每人消費滿500元送極上烏魚子1份，不累贈。

◾狗一下居酒食堂    
全桌單點消費滿千元，送鹽烤現流鮭魚下巴（240元）。忠孝店限定快閃吃到飽方案，每日限量20組，最低988元起，享
美國和牛生牛肉、鮭魚毛毛蟲壽司、香烤巨大海虎蝦等逾百道日料吃到飽，每位加價198元另有生啤喝到飽、加價348元享日本清酒、韓國真露、紀州梅酒、氣泡酒無限喝。

▲◾狗一下居酒食堂單點滿千元，送鹽烤鮭魚下巴。（圖／業者提供）
▲◾狗一下居酒食堂單點滿千元，送鹽烤鮭魚下巴。（圖／業者提供）
◾馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋    
不限時段、不限方案，全桌每成人送北海道生食級大干貝1顆。

◾新馬辣經典麻辣鍋／新馬辣經典麻辣鍋Plus+    
不限時段，不限方案，全桌享XXL東石大蛤吃到飽。
    
◾涮樂和牛鍋物    
選擇「有牛的放題、安格斯黑牛放題、極上和牛放題」方案，享炙燒烏魚子焦糖玉子握買1送1（每貫120元）；選擇「極上雙和牛放題」方案，享炙燒烏魚子焦糖玉子握吃到飽。

◾問鼎    
選擇「兩人明蝦和牛海陸套餐2680元」，送2 隻佐渡花蟹，兩份套餐送4隻；選擇「四人極上雙和牛海陸套餐5280元」送4 隻佐渡花蟹。

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