證件亮出來！「5、2、0」中兩碼　和牛生牛肉、巨蛤吃到飽

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◾熊一頂級燒肉
選擇方案「大關燒肉、橫綱燒肉」，全桌享美國見島和牛吃到飽，或免費升級卜卜蜆雞腿小火鍋。
◾哞哞屋和牛燒肉
選擇方案「夢幻世界三大和牛」，享雲林北港烏魚子吃到飽、BarRoyal德國氣泡酒1瓶（限量500瓶）。
◾夯下去新潮和牛燒肉
選擇方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌升級雲林北港烏魚子吃到飽。
◾燒肉ChaCha個人和牛燒肉
不限時段、不限人數，每人消費滿500元送極上烏魚子1份，不累贈。
◾狗一下居酒食堂
全桌單點消費滿千元，送鹽烤現流鮭魚下巴（240元）。忠孝店限定快閃吃到飽方案，每日限量20組，最低988元起，享
美國和牛生牛肉、鮭魚毛毛蟲壽司、香烤巨大海虎蝦等逾百道日料吃到飽，每位加價198元另有生啤喝到飽、加價348元享日本清酒、韓國真露、紀州梅酒、氣泡酒無限喝。
◾馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋
不限時段、不限方案，全桌每成人送北海道生食級大干貝1顆。
◾新馬辣經典麻辣鍋／新馬辣經典麻辣鍋Plus+
不限時段，不限方案，全桌享XXL東石大蛤吃到飽。
◾涮樂和牛鍋物
選擇「有牛的放題、安格斯黑牛放題、極上和牛放題」方案，享炙燒烏魚子焦糖玉子握買1送1（每貫120元）；選擇「極上雙和牛放題」方案，享炙燒烏魚子焦糖玉子握吃到飽。
◾問鼎
選擇「兩人明蝦和牛海陸套餐2680元」，送2 隻佐渡花蟹，兩份套餐送4隻；選擇「四人極上雙和牛海陸套餐5280元」送4 隻佐渡花蟹。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！