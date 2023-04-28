《嗨！營業中》集體辭職！炎亞綸不藏了曝「真實原因」：實屬無奈

盤點名人偷吃金句！成龍認「男人都會犯錯」　阿基師滑進摩鐵最狂

▲成龍當年婚內出軌，宣稱是犯了全天下男人都會犯的錯。（圖／記者林柏年攝,2017,6.15）
▲成龍當年婚內出軌，宣稱是犯了全天下男人都會犯的錯。（圖／記者林柏年攝,2017,6.15）

記者江芷稜/綜合報導

金鐘獎主持人薛紀綱（小兵）為出軌道歉，坦承深深傷害了妻女和家人的心，辜負了他們的信任，而娛樂圈俊男美女誘惑多，出軌、劈腿見怪不怪，當事人為了洗白形象、躲避責任歸咎，經常出現震碎三觀的金句，反讓這些明星名人一夕跌落神壇，成為外界指責的笑話。

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▲薛紀綱（左）上個月才和老婆王湘涵合體上節目。（圖／翻攝自全民星攻略YouTube）
▲薛紀綱（左）上個月才和老婆王湘涵合體上節目。（圖／翻攝自全民星攻略YouTube）
娛樂圈大哥成龍娶了林鳳嬌，依舊桃花不斷，女星吳綺莉為他生下女兒「小龍女」吳卓林，沒有飛上枝頭當鳳凰，至今成龍對他們不聞問，還在記者會上說了金句「我犯了全天下男人都會犯的錯」，把一己之錯牽拖給所有男性，讓外界相當傻眼。

▲成龍的女兒吳卓林更改姓氏為「陳」。（圖／翻攝卓林臉書，2018.09.30）
▲成龍坦承外遇，對女兒吳卓林不聞問。（圖／翻攝卓林臉書，2018.09.30）
外表憨厚老實的名廚阿基師最狂，自稱不小心「滑進摩鐵」，與熟女只是巧遇沒有外遇，「跟她嘴對嘴的同時，我只是接招而已，就嘴巴碰一下而已，裡面舌頭沒有喇來喇去」，辯解親吻擁抱是國際禮儀，自己服務到位，想讓對方感受溫暖，更宣稱「老婆不會難過，不能講默許，因為她是農家村女，包容度比較好一點」，一本正經地辯解，堪稱名人出軌最搞笑的解釋。

▲阿基師過去一番「沒有過勞死」言論再被網友翻出討論。（圖／翻攝自「基料理AChiCuisine」臉書專頁）
▲阿基師當初與熟女滑進摩鐵，讓外界跌破眼鏡。（圖／翻攝自「基料理AChiCuisine」臉書專頁）
行腳主持人廖科溢被踢爆婚內劈腿多女，離婚後還承諾女友們結婚，最後卻娶了女主播秦綾謙，引發眾人群起爆料，結果廖科溢道歉聲明竟說讓女方付錢幫自己租屋，原因竟是「她也應該付出代價，而不是破壞家庭後全身而退」，甩掉對方是想要擺脫被控制的人生，這種說法被認為很自私。

▲▼廖科溢被3名女性控訴渣男行徑。（圖／翻攝自廖科溢臉書）
▲廖科溢被多名女性控訴渣男行徑。（圖／翻攝自廖科溢臉書）
阿翔與謝忻在車窗旁激吻，不倫戀曝光，但他堅稱彼此只是朋友，一直保持友情關係，只是不小心變了質，「是我沒有拿捏好朋友的界線」，從頭都沒有承認過喜歡對方，並獲得老婆Grace的原諒，但敢做不敢認的行為，成了網友砲轟的焦點。

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▲阿翔（右）與謝忻（左）曾一起獲得金鐘肯定，未料事後爆發不倫戀。（圖／資料照）
港星許志安2019年偷腥女星黃心穎，在計程車上激吻震驚娛樂圈，他事後痛哭失聲，強調當下喝醉了，覺得自己「好丟臉、好討厭、好噁心、好陌生，我又深刻反思為什麼不可以控制自己去犯這個錯誤」，並稱自己「壞掉了」、「是個沒有靈魂的人」，並以暫退演藝圈付出代價，直到今年才重現螢光幕。

▲許志安3年前背著老婆鄭秀文偷腥。（圖／翻攝微博）
▲許志安背著老婆鄭秀文偷腥，事後痛哭道歉。（圖／翻攝微博）
當年羅志祥遭周揚青毀滅性爆料，9年多感情付諸流水，他寫信向女友道歉「幼稚及僥倖的心態，一次又一次的欺騙妳」，又以千字文傾訴對女友的愛意，事後被稱是最有誠意的聲明，如今雖未能復合，他透露雙方是朋友，私下仍會聯絡。

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