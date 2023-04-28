盤點名人偷吃金句！成龍認「男人都會犯錯」　阿基師滑進摩鐵最狂

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外表憨厚老實的名廚阿基師最狂，自稱不小心「滑進摩鐵」，與熟女只是巧遇沒有外遇，「跟她嘴對嘴的同時，我只是接招而已，就嘴巴碰一下而已，裡面舌頭沒有喇來喇去」，辯解親吻擁抱是國際禮儀，自己服務到位，想讓對方感受溫暖，更宣稱「老婆不會難過，不能講默許，因為她是農家村女，包容度比較好一點」，一本正經地辯解，堪稱名人出軌最搞笑的解釋。
行腳主持人廖科溢被踢爆婚內劈腿多女，離婚後還承諾女友們結婚，最後卻娶了女主播秦綾謙，引發眾人群起爆料，結果廖科溢道歉聲明竟說讓女方付錢幫自己租屋，原因竟是「她也應該付出代價，而不是破壞家庭後全身而退」，甩掉對方是想要擺脫被控制的人生，這種說法被認為很自私。
阿翔與謝忻在車窗旁激吻，不倫戀曝光，但他堅稱彼此只是朋友，一直保持友情關係，只是不小心變了質，「是我沒有拿捏好朋友的界線」，從頭都沒有承認過喜歡對方，並獲得老婆Grace的原諒，但敢做不敢認的行為，成了網友砲轟的焦點。
港星許志安2019年偷腥女星黃心穎，在計程車上激吻震驚娛樂圈，他事後痛哭失聲，強調當下喝醉了，覺得自己「好丟臉、好討厭、好噁心、好陌生，我又深刻反思為什麼不可以控制自己去犯這個錯誤」，並稱自己「壞掉了」、「是個沒有靈魂的人」，並以暫退演藝圈付出代價，直到今年才重現螢光幕。
當年羅志祥遭周揚青毀滅性爆料，9年多感情付諸流水，他寫信向女友道歉「幼稚及僥倖的心態，一次又一次的欺騙妳」，又以千字文傾訴對女友的愛意，事後被稱是最有誠意的聲明，如今雖未能復合，他透露雙方是朋友，私下仍會聯絡。