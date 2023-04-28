有圖！女優橘瑪麗4年前在台灣擠出2層肥油 來台前雪恥減掉15公斤
日本AV女優橘瑪麗日前因為「AV演出被害防止・救濟法案」的關係，加上疫情的影響，使得工作銳減，她曾在Twitter公開瘦身有成的美照，表示「半年瘦10公斤，身材很魔鬼」，希望有導演願意找她拍片；橘瑪麗近日接下TAE成人展一日店長的工作，今（28日）來台並於11點30分抵達松山機場，她親民接受訪問，傳說中鏟肉15公斤的身材也終於見客，她也大方表示是靠拍片減肥，豐滿上圍也未因此縮水，對目前的自己相當滿意。
記者陳雅蘭/台北報導
橘瑪麗4年前來台時，身材明顯豐腴；今則帶著減掉15公斤的好身材來台，準備會面粉絲，問及變美祕訣，她表示：「每天拍片比較多，我拍的片算是很激烈的運動，而且我瘦了後工作有變多，很開心！我吃飯也會很謹慎。」
橘瑪麗也說，合作的對象有發現她變瘦，「很謝謝大家的關心！」請她透露目前最滿意的部位，橘瑪麗自豪表示：「全部！」也很開心減肥時沒瘦到上圍，依然維持G罩杯，至於腰圍，目前是纖細的24吋螞蟻腰。
她因為4年沒來台，笑說中文忘得差不多，但此趟是為了工作，所以認真背下「大家好我是橘瑪麗，台犇生技的攤位一日店長，請多多關照！」也因為許久未見到台灣粉絲，橘瑪麗表示：「因為很久沒看到大家，會給（粉絲）滿滿的愛！」喊話粉絲一定要到現場支持她。