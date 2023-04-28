企鵝妹打卡九份吃美食！今將「走25公里」往基隆 剩餘公里數曝
知名實況主「企鵝妹」柳允進（윰찌니，Jinny）從23日開始徒步環台之旅，啟程短短4天，她的行走里程數就已超過100公里，26日更扛著14公斤的裝備爬上九份，驚人的毅力令不少網友感到佩服。今（28）日她於IG分享自己在九份拍攝的照片，並於早上8點左右再次啟程，目的地是走到基隆。
記者李惠婷/綜合報導
企鵝妹26日扛著14公斤的裝備爬上九份，27日做短暫停留，充分地享受老街的美食、美景，覓食途中還偶遇傳統服飾店飼養的小黃狗，她立即蹲下撫摸，連聲稱讚「So cute！（好可愛）」，模樣平易近人。今（28）日她在IG打卡「我總共走了大約100公里，到達了九份。 還有550公里要走！我很興奮 ！」，並分享多張風景美照，其中還有她與被譽為神影少女山洞的知名地標「九份磅坑口」的自拍。
在九份充完電後，企鵝妹於今日早上8點再次整裝啟程，表示徒步環台的第五天，她的目標是從九份走到基隆，預估會走25公里，許多網友都守在直播頻道中與她一同前行。
企鵝妹在直播平台強調「感激大家所贈送的物資，但我的裝備已經很重了，所以請不要再送水、飲料或食物」，「在路上遇到我要打招呼或拍照的，請不要直接把車停在路上，這對你、我以及其他用路人都很危險！」，「 請不要打電話要求店家為我提供特別的招待或免費的服務，因為我擔心造成店家的困擾」。