好市多必買小餐包降價！會員見「1改變」全搖頭：不敢買
好市多小餐包過去一包36入只要99元，平價又美味是許多顧客的必買清單，不過扛不住物價飛漲，小餐包已經悄悄調漲成36入109元，平均單顆3元，近期小餐包廠商再度調整餐包售價，改為48入139元，平均單顆降回2.7元，話題在社團引發討論，不少顧客反搖頭表示：「48顆真的吃不完，我寧願貴一點少一點」、「光看到這麼多顆就飽了，每次看都不敢買」、「以前36顆就已經很有壓力了」。
記者鍾怡婷/綜合報導
好市多這款36入的小餐包，受到眾多死忠顧客喜愛，不過餐包受到物價影響，先是調漲為36入109元，近期又有網友發現，餐包從109元一下飛漲到139元，實際上並非調漲價格，而是餐包直接暴增12顆，從原來36顆一袋增加為48入，仔細一算，雖然單顆平均售價調降回到36入99元的時期，不過網友卻反而搖頭表示「變大包後不敢買」。
不少人留言指出，「昨天發現變成48顆！以前36顆就已經很有壓力了..以後不會買了」、「漲價直接少幾顆就好，一大包真的吃不完」、「就是要你多買多吃」、「48真的吃不完，我寧願貴一點少一點，真的沒空間冰」；但也有網友認為「變成48顆反而是降價」、「這個簡單烤過還挺對個人口味的，早餐一次三顆就解決了」、「放冷凍慢慢吃啊」。
也有網友分享放冰箱保存後，該如何覆熱食用，「可以凍起來慢慢吃，吃之前先常溫解凍然後用小烤箱或氣炸鍋稍微烤一下，想塗果醬、夾火腿生菜等等變成小漢堡都好吃」、「以這個價位來說算好吃的，回家後通通放冷凍，要吃的時候再常溫回溫或直接微波約20秒就好」、「放平底鍋噴水（也可以加點奶油）小火悶煎一下也好吃，比烤箱更鬆軟、時間也比烤的更快喔」。