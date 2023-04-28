好市多綜合莓檢出A肝病毒！售出逾1.7萬公斤　有6症狀快就醫

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食藥署說明，案內違規產品總計進口1萬7431.78公斤，目前還有庫存367.43公斤，好市多已將違規產品全數下架，食藥署已請衛生局監督業者完成後續回收銷毀作業並依法處辦，並維護消費者相關權益。
呂昀儒表示，後續高雄市衛生局將依法處辦，依據《食品安全衛生管理法》第15條第1項第4款規定，染有病原性生物，或經流行病學調查認定屬造成食品中毒病因，不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列，違反前述規定，依同法第44條可處6萬元以上2億元以下罰鍰。
疾管署呼籲，曾購買該批冷凍莓果產品的民眾，勿食用該批食品，如果已經食用，請勿驚慌，請自最後一次食用日次日起進行60天「自我健康監測」，留意自身健康狀況，期間如果出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐及腹部不舒服，甚至是黃疸等急性病毒性A型肝炎疑似症狀，請儘速就醫，並確實告知醫師相關飲食史，以及時得到適切的診斷及治療。
疾管署也籲請臨床醫師，診療發現疑似病例請詳細詢問食用莓果等飲食史，並依規定通報，以利衛生機關及時疫調與介入處理，降低疾病傳播的可能性。
疾管署建議，慢性肝病、肝癌或免疫力低下等具有A型肝炎重症高風險民眾，如曾食用該批莓果類產品，可在最後一次食用日後2週內就醫評估自費接種A型肝炎疫苗的必要。
疾管署提醒，病毒性A型肝炎主要透過糞口途徑傳播，可藉由食用受病毒汙染的水或食物而感染，手部接觸到帶病毒者的糞便後，如未澈底清潔雙手，再接觸食物或口部也可能造成間接感染，請民眾平日應養成良好的飲食及衛生習慣，以降低感染風險。
另因A型肝炎疫苗安全性及效益高，疾管署說，完成2劑疫苗接種可提供長期保護力，幼兒A型肝炎疫苗已納入兒童預防接種公費疫苗項目，請家長按時帶幼兒完成接種。