五一連假到！他爽收「巨額勞動節獎金」嗨翻 眾羨慕：我還加班
眾所期待的五一連假來了，多數人都在規劃三天假期的行程，不過也有勞工在討論所待公司針對勞動節給予的福利，同樣一個節日，每個人的境遇卻大不同，有些人開心拿到禮金放連假，一名網友甚至拿到「巨額禮金」，可有些人不但沒收到錢，甚至連假都沒有放到，引人唏噓。
記者李惠婷/綜合報導
原PO於Dcard中發文，指出下禮拜一就是勞動節，今日已收到老闆發的勞動節禮金2000元，可與其他公司的朋友聊天時，卻發現有些公司有發、有些沒有，於是好奇「大家勞動節福利如何呢？」
類似的討論頗多，有一票人都沒收到禮金「像鬼一樣，聽過，沒收過」、「這什麼鬼東西？能放假就很快樂了」、「第一次聽說這個東西，也太好」、「公務員也沒有」；有收到的回報數字「1200」、「1500」、「600已哭」；其中一名網友收到巨額禮金，包含現金2,000元及禮卷5,000元，總價值高達7,000元，讓眾人直呼「無敵了吧」。
除了禮金問題，有網友還在PTT抱怨自己的公司在節日當天沒有放假，認為「有夠可悲」。而在這屬於勞工朋友的重要日子，勞動部也特別提醒，依《勞動基準法》第37條規定，「勞動節」（5月1日）為勞工應放假之日（即俗稱之國定假日），雇主應讓勞工休假並給薪，如果真的需要勞工於當日出勤，必須徵得勞工同意，並且加倍發給工資。