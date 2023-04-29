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基隆嶼鐵炮百合綻放！「2大賞螢景點、3處桐花秘境」公開

▲基隆嶼4月起開放登島，島上盛開鐵炮百合。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆嶼4月起開放登島，島上盛開鐵炮百合。（圖／基隆市政府提供）

家庭消費中心/綜合報導

進入螢火蟲紛飛的季節，每年4月下旬至五月底是賞螢的全盛期，也是油桐花與百合花開的好時機，基隆市政府公開賞螢、賞花景點，快趁初夏時節感受大自然的時令與芬芳。

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觀光及城市行銷處副處長林文榮表示，基隆最佳的賞螢地點為龍崗生態園區（龍崗步道）及暖暖水源路槌球場一帶。龍崗生態園區（龍崗步道）是一條環山的小道，從海洋大學門口就可看見指示牌，每年4月下旬晚間從步道入口處，即可看見點點螢燈閃爍在步道周圍，沒有汙染的園區內所見的螢火蟲種類多為紅胸黑翅螢、黑翅螢等，是欣賞螢火蟲之美的好地方。

▲螢火蟲，暖暖水源路槌球場一帶。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆賞螢秘境曝光，推薦暖暖水源路槌球場一帶。（圖／基隆市政府提供）
另一個賞螢秘境是暖暖水源路槌球場一帶，推薦民眾白天可到暖暖親水公園、暖暖百年幫浦間，順遊雙生土地公廟後，將車子停放在自來水第一區管理處旁空地，往水源路方向至槌球場，晚間7點到8點半期間，可看見成群的螢火蟲在草叢間閃閃發亮，透過賞螢能更認識螢火蟲的生態及保育，非常適合親子共同體驗。

要注意的是，觀賞螢火蟲時勿大聲喧嘩、勿捕捉踩踏、勿以強光直接照射螢火蟲，攜帶手電筒的民眾請以紅色玻璃紙罩住，避免干擾螢火蟲活動，暖暖區公所即日起至5月15日期間，會在路燈附上紅色玻璃紙供民眾免費使用，相當貼心。

油桐花季到來，暖壽山步道、富民親水公園及泰安瀑布是基隆市欣賞油桐花的勝地，每年的4、5月油桐花季，山林裡會落下浪漫的「五月雪」，吸引許多遊客前往。暖壽山步道可由暖暖東勢街福興宮旁金山街進入，片片桐花灑落在步道上，宛如白色花毯，美不勝收。

▲油桐花。（圖／基隆市政府提供）
▲油桐花季到來，基隆3處桐花秘境公開。（圖／基隆市政府提供）
基隆七堵的富民親水公園則是許多家長帶孩子玩水消暑的好去處，園區內的桐花步道更是熱門的賞花景點。同樣位在七堵的泰安瀑布，沿著步道步行，不到十分鐘就能一賭瀑布、油桐花美景。

基隆不只有油桐花，此時也正值百合花綻放的時節，基隆嶼從4月起開放登島，島上盛開的鐵炮百合，又稱「麝香百合」，是臺灣本島四種原生百合之一，潔白的百合花，散發出淡淡花香，等著遊客的造訪。

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