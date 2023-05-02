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房市／喜歡看房子！醫官轉職商仲達人　陳泰利獲傑出不動產經紀人

▲信義全球專案執行經理陳泰利任職信義全球期間獲獎連連。（圖／資料照片）
▲信義全球專案執行經理陳泰利任職信義全球期間獲獎連連。（圖／資料照片）

家庭消費中心/綜合報導

放棄穩定的物理治療師，改行踏入商用不動產，信義全球專案執行經理陳泰利因為喜歡看房子而加入信義房屋，也因樂在其中而獲得今年傑出不動產經紀人，陳泰利踏入商用不動產超過十五年，他說對待客戶與對待患者有個共通點，就是要「傾聽及探索」，獲得他們的信任後再用超過客戶的期待完成任務，這是他能夠成為傑出不動產經紀人的不二心法。

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陳泰利說，任職醫官以及榮總物理治療師期間，許多病患因傷到神經系統而行動不便，進而不願與陌生人說話，這時候物理治療師則必須扮演客觀傾聽的角色，如此病患才會願意告訴他哪邊不舒服，最近的狀況如何，對症治療。

相對的，這與他在商仲不動產時的客戶很類似，大部分的商仲客戶都不太願意透漏自己的職業或背景，陳泰利靠著耐心傾聽客戶需求，熱心積極從中探索客戶喜歡的地理位置、坪數大小甚至風水，而他更會比客戶想的更多，例如交通、或是安全法規等，精準提供客戶想要的物件，也進而獲得客戶的信任。

提到印象最深刻的一次服務，陳泰利說曾經某位客戶的桃園朋友想要在台北設辦公室，當時這位桃園友人剛好在台北，問陳泰利是否有物件可以看，因為非常臨時，許多大樓物件無法進入，陳泰利靈機一動，帶這位桃園客戶參觀當時信義全球辦公室樓下300坪待售的空間，他的起心動念只是客戶都千里迢迢從桃園來了，不希望讓客戶沒看到任何物件就回去。

結果沒想到客戶非常喜歡這個物件，甚至比客戶預期100坪的辦公室多了200坪，當天就和客戶的財務長回桃園處理後續，三天內騎車往返桃園台北處理此案，他詢問這位客戶為何第一天就信任他，這位客戶說:「我看到了一個願意傾聽又誠懇的年輕人，必須給他機會。」

「相信自己堅持下去 熱忱服務 利他思維」是陳泰利的座右銘，他說從醫療體系轉職商仲一開始真的很辛苦，常常想要放棄，那時看到信義的理念「先義後利」，讓他覺得只要堅持自我做對的事情，好事一定會發生，沒想到就真的完成這個桃園的委託案，所以他也希望他的座右銘能夠產生正能量影響後輩，堅持信念。

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