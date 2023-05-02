房市／喜歡看房子！醫官轉職商仲達人　陳泰利獲傑出不動產經紀人

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相對的，這與他在商仲不動產時的客戶很類似，大部分的商仲客戶都不太願意透漏自己的職業或背景，陳泰利靠著耐心傾聽客戶需求，熱心積極從中探索客戶喜歡的地理位置、坪數大小甚至風水，而他更會比客戶想的更多，例如交通、或是安全法規等，精準提供客戶想要的物件，也進而獲得客戶的信任。
提到印象最深刻的一次服務，陳泰利說曾經某位客戶的桃園朋友想要在台北設辦公室，當時這位桃園友人剛好在台北，問陳泰利是否有物件可以看，因為非常臨時，許多大樓物件無法進入，陳泰利靈機一動，帶這位桃園客戶參觀當時信義全球辦公室樓下300坪待售的空間，他的起心動念只是客戶都千里迢迢從桃園來了，不希望讓客戶沒看到任何物件就回去。
結果沒想到客戶非常喜歡這個物件，甚至比客戶預期100坪的辦公室多了200坪，當天就和客戶的財務長回桃園處理後續，三天內騎車往返桃園台北處理此案，他詢問這位客戶為何第一天就信任他，這位客戶說:「我看到了一個願意傾聽又誠懇的年輕人，必須給他機會。」
「相信自己堅持下去 熱忱服務 利他思維」是陳泰利的座右銘，他說從醫療體系轉職商仲一開始真的很辛苦，常常想要放棄，那時看到信義的理念「先義後利」，讓他覺得只要堅持自我做對的事情，好事一定會發生，沒想到就真的完成這個桃園的委託案，所以他也希望他的座右銘能夠產生正能量影響後輩，堅持信念。