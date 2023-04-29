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導遊出國還能賺錢超爽？菜鳥妹「全帶泰國團」爆陰影：不敢交男友

▲許多人都認為像是導遊、領隊的工作可以邊玩邊賺錢，聽起來似乎非常夢幻。（示意圖／翻攝Pexels）
▲許多人都認為像是導遊、領隊的工作可以邊玩邊賺錢，聽起來似乎非常夢幻。（示意圖／翻攝Pexels）

記者張嘉哲/綜合報導

各行各業都有自己不同的暗黑面！許多人都認為像是導遊、領隊的工作可以邊玩邊賺錢，聽起來似乎非常夢幻，·不過近日卻有領隊分享自身經驗，表示自己踏入這行之後，卻在心中產生陰影，讓她不敢交男朋友，引起不少網友熱烈討論。

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作家黃大米日前在臉書寫下長文抒發，內容大致提到自己年輕時，曾經幻想希望透過工作出差，然後順便周遊列國，結果後來當了記者真的如願出差、實際出國採訪，但是事情卻超乎想像！黃大米說「靠自己賺來的錢出國，比因為工作出國的心情爽太多了！」

▲機場出國（示意圖／Pexels）
▲作家黃大米分享「因工作出國」與「自己出國」感受相差非常多，意外引起旅遊業行業的職人分享心得。（示意圖／Pexels）
貼文一出，意外吸引不少旅遊相關行業的網友跳出回應「工作跟真的出國玩....是真的差超多」、「畢業後第一份工作就是旅行社的業務兼領隊，整天幻想可以常常出國，所以當時薪水低也接受，後來真的帶團出國之後，才發現工作出國跟自己出國的差別度....壓力大到回國馬上辭職」、「當年讀觀光科就為工作可以常出國...踏進圈子才知道錯了」。

另外，也有一名年輕女領隊表示「畢業後第一份工作就是在夢寐以求的旅行社工作，但是進去之後，從頭到尾都在帶泰國的旅遊團，一年以來都是在幫團員規劃怎麼洗泰國浴，且在看了男團員在選妃挑小姐的過程之後，自己開始對交男友有陰影，後來就辭職不幹了」。


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