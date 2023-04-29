澎湖單親辣媽道歉了！「比YA過程」真相曝光：針對記者而已
澎湖一年一度的花火節近日已經展開，不少人都會搭機前往當地觀光旅遊！不過日前卻有六名遊客在澎湖與在地人發生行車糾紛，結果卻演變成大型械鬥現場，打到人家肺出血住院，交保之後隔天就被遣返回台。其中涉事的幾位當事人紛紛被網友起底，社群平台都被灌爆，其中一位在接受採訪比YA的女子更是備受撻伐，被起底是一位單親媽媽，而事隔幾日她也出面道歉還原整個過程，並表示「當下只是針對記者而已」！
記者張嘉哲/綜合報導
回顧該起事件，洪姓男子日前中午駕駛自小客車從馬公開往西嶼，行經馬公東衛岔路口時，與騎乘機車的王姓遊客等6人（4男2女）發生擦撞，王男就將洪男拖下車理論並且動手腳，甚至拿安全帽砸人，最後6人帶回派出所偵辦，後將其中4人移送澎湖地檢署，檢察官訊後認定3人涉犯刑法傷害罪及毀損罪，以6萬元交保，隔天一行人就搭機離開澎湖。
其中一位當事女子下飛機之後，出面接受媒體採訪時還對鏡頭比YA，甚至說「拍好看一點喔」，引起網友公憤，隨後臉書社群被起底，被發現是一名單親媽媽，讓該女子的IG立刻轉為私人帳號。對於接受採訪引起的風波，該名女子表示「當時下飛機一出來，記者就追著問，是真的被問到很無奈，所以才說不想回答，下一秒比YA的部分，只是單純針對記者而已，如果對此行為造成社會大眾認為我挑釁或囂張的話，我深感抱歉」。
而有傳聞她當時在旁邊趁亂偷補一腳，她也強調「這並不是事實，警局也有原始影片，可以很完全錄到我從未離開摩托車，更遑論有動手打人，以上這澎湖事件都可以跟澎湖警方求證對質」最後表示「然而這些亂辦帳號來誤導大眾，甚至捏造事實亂造謠的人，並非本人所為，特此澄清」。