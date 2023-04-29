越式洗髮「1500元超貴」他傻眼！內行揭真相：洗過一次回不去
女生有時候懶得自己洗頭髮或者吹頭時，都會到髮廊去給人家處理，只要花費150至250元就能輕鬆讓頭髮柔順起來，而且有些店甚至還有附贈頭皮按摩，實在相當划算。不過，近日就有網友表示，發現有一種「越式洗髮」竟然開價1500元，讓他相當傻眼地表示「越式的有比較厲害嗎？」貼文引起熱議。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「台中一般的髮廊店家洗頭髮的話大概只要200元，頂多高檔的700元也能做到很好的服務，但最近看到這個越式洗髮竟然要1500元，請問是有什麼比別人厲害的地方嗎？」只見貼出的照片，招牌上確實寫著「越式洗髮1500元美容+全餐」讓人好奇這高於行情的價格到底有什麼秘密的服務。
貼文一出，不少網友紛紛回應「超級舒適....洗過一次回不去」、「每個月都會去一次，從身上下的打理喔！有洗腳、剪手腳指甲、臉部按摩等等，做完整個人神清氣爽」、「不只洗頭髮，還有臉部按摩、挖耳朵、按摩一大堆，去洗過一次會上癮」、「真的不只洗頭，個人覺得1500非常划算」、「去過兩三次了，真的很舒服，平價版的高級享受」。
而實際上Google「越式洗髮」會發現，其實內容真的包羅萬象，1500元可以說是物超所值，整體一條龍服務包括「洗腳、去角質、刮鬍、挖耳朵、剪手腳指甲、洗臉、臉部按摩、美容SPA、敷臉、手腳按麼、肩頸按摩、洗頭」，不少客人朝聖後都給予評價表示「躺著洗頭洗臉修指甲服務還不錯，洗完之後頭髮跟身上一直飄著越南香粉的味道」、「洗腳剪趾甲挖耳朵都不錯，按摩可以再加強！」、「真得太舒服了！第一次體驗下次還會想來！」