小一數學題太難！碩士爸「冒冷汗解不出」 兒噴1句侮辱性極強
以成年人來說，面對小一的數學題目，即便脫離學生時期多年，由於概念簡單、計算不複雜，應該都是能輕鬆的解開題目。然而，近日大陸就流傳一段影片，一名理工科碩士畢業的爸爸在幫小一的兒子解題，結果沒想到竟然算了10分鐘還是沒答案，讓一旁的兒子尷尬的說「爸爸，你要不要看答案？」讓網友全笑翻。
記者張嘉哲/綜合報導
根據該段影片，一名湖北理工碩士爸爸正埋頭苦算一份小一的數學題，不過從頭到尾都算不出來，甚至算到額頭還冒汗珠，都沒有正確答案，讓一旁的兒子也不忍的直接說「爸，還是你要不要看答案」，爸爸則是不死心的回應「不看不看！」
而從影片中可以看到出，該題目寫著「迎奧運，講文明，樹迎風」這9個漢字分別代表1至9這9個不同的數字，當這9個數字放在代表奧運五環的圓圈內之後，要讓每個圓圈內漢字代表的數字相加起來是13，請你算出一種來，題目乍看之下確實與我們認知的小一數學有所出入。
貼文一出，不少網友紛紛回應「兒子最後一句侮辱性太強了....好歹爸爸也是理工碩士！」、「我也有同樣的經歷，小學的數學題也把我逼瘋過」、「現在小學數學題目越來越活了，有些根本超出範圍」、「現在家長很難當呀，動不動就是被考倒」；而也有網友解出答案提到「只要把1至9兩個或者3個相加等於13的條列出來，套在不同漢字裡就能解出來了，但這對小一的小朋友來說實在太難也不好理解」。