端午節準備預購！「奢華肉粽品牌」開眼界 這家2顆3千元根本鑲金
離端午節還有近兩個月，粽子大戰卻已開打，各業者皆推出各式好粽開放預購。琳瑯滿目選項中，老饕級的消費者也可從米其林指南認證過的店家中挑選。其中，台北文華東方酒店由米其林一星中餐廳「雅閣」團隊製作的限量禮盒，兩顆奢華粽加上X.O.醬，每組售價2,880元。
記者葉盛耀/綜合報導
為搶攻金字塔頂端的端午送禮商機，台北文華東方酒店推出經典「雅閣限量裹蒸粽禮盒」，由米其林一星中餐廳「雅閣」廚藝團隊製作。強調奢華用料的禮盒，內有兩顆奢華粽，「松茸瑤柱鵝肉糙米粽」以日本松茸與費時滷製的潮州鹵水鵝為內餡主角，連同焗香過後鎖住鮮甜味的北海道干貝，加上養生紅糙米飯與菜脯、鷹嘴豆等口感與滋味豐富誘人。
「鮑魚花膠裹蒸粽」是遵循傳統廣式裹蒸粽做法，用上了澳洲六頭鮮鮑、花膠、日本北海道干貝、雅閣經典秘製烤鴨、老虎蝦乾、五花腩肉等澎湃頂級食材製成，光這等豐富好料，就令人咋舌。也因此，禮盒含附贈的招牌X.O.醬，每組叫售2,880元，且限量800組，5/1起接受預訂。
台北喜來登飯店旗下的米其林二星餐廳「請客樓」也有星級好粽，以頂級食材入餡的「米其林二星海味粽」，每組6入，售價4,200元，以北海道生食級干貝與整顆鮑魚入粽，再加入清甜的日本松葉蟹肉與流沙蟹黃。
而同樣連續5年獲得米其林餐盤推薦的「寒舍食譜」，延續去年大受好評的「東江梅菜干貝豚粽」每組6入，售價1,300元，以柔嫩多汁五花肉，搭配古法釀造陳年梅菜，與鮮甜干貝、鹹蛋黃和滷水花生，再現經典客家風味。更全新推出的「紅燒牛三寶滿漢粽」每組6入，1,300元，匯聚牛腱、牛筋、牛肚與多種辛香料，是獨特的鮮辣風味。
連續兩年榮獲米其林一星殊榮的「富錦樹台菜香檳」今年再度推出「星級珍鮑干貝粽禮盒」，選用頂級鮑魚、北海道干貝、義大利特級香栗、埔里黑皮香菇、台灣野生烏魚子以及黃金比例東坡肉與彰化特選鹹蛋黃，最後佐以特調私房油飯製成。含粽子5顆+富錦樹保冷提袋，售價2380元。