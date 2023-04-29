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全新詐騙手法！他秒被盜刷1萬元　急報案「警察認沒看過」

▲近日有苦主出面揭露「新型詐騙手法」又來了，透露自己被盜刷一萬元！（示意圖／Photo AC）
▲近日有苦主出面揭露「新型詐騙手法」又來了，透露自己被盜刷一萬元！（示意圖／Photo AC）

記者張嘉哲/綜合報導

現在詐騙手法真的五花八門，不同的詐騙型態也會不斷更新，每當出現新手法時就會有不少受害者出現！而近日，就有苦主出面揭露「新型詐騙手法」又來了，表示自己只是輸入信用卡資料，就立刻被盜刷一萬元，緊急報案之後，就連警察都表示沒有看過這種手法，顯然是非常新的詐騙型態，民眾要多加注意！

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一名網友在PTT貼文表示，自己與同事在吃飯邊滑手機時，看到有簡訊寄過來說「ETC通行費未繳」，因為金額非常小，而且簡訊中還有提供繳費APP網址，並警告如果不快點繳會有罰款，而當時在警戒心完全歸零的狀況下，就跟著實際操作。

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▲網友發現最新詐騙手法，一轉眼就馬上被盜刷一萬元。（圖/PTT）
後來開始填寫一些基本資料後，最後輸入信用卡資料進行繳費，結果在驗證等待同時，銀行APP卻也跳出通知刷打一萬元成功。讓該網友傻眼表示「原來開著等待的網頁，實際上是在背景執行，截取驗證碼並回傳給詐騙集團，去做筆錄時對面也是跟我遇到一樣的事情.....連警察都說沒看過這種手法」。

貼文一出，不少網友紛紛回應「這真的超容易上當，有開車的人幾乎都會跟著繳費吧」、「現在完全不敢亂點簡訊裡的網址」、「連簡訊都是陷阱，真的很傻眼」、「拍拍，好險只有一萬塊，要是十萬真的會傻眼」、「應該是追不回來了，當作教訓」、「這手法很屌，難怪都叫不懂3C的長輩不要開網路轉賬」、「這手法真的新，提醒有裝ETC的朋友們吧」。

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▲新型詐騙APP模樣，如果輸入資料進入跳轉畫面後，就會被盜刷，民眾要注意！（圖/PTT）

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